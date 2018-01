Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về tình hình bất ổn tại Iran

Hôm qua (4/1), Tư lệnh Lục quân Iran, Tướng Abdolrahim Mousavi khẳng định cảnh sát nước này đã ổn định tình hình sau các vụ biểu tình bạo loạn chống chính phủ, song quân đội sẵn sàng can thiệp nếu cần. Biểu tình ở Iran. Ảnh: Getty.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi đã có 21 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình chống chính phủ tại Iran khiến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm nay (5/1) phải tiến hành họp khẩn.

Trong tuyên bố, Thiếu tướng Mousavi đánh giá cao các lực lượng an ninh Iran đã dập tắt bạo loạn. Theo ông, việc xúi giục nổi loạn là rất nhỏ và cảnh sát có thể ngăn chặn nó ngay từ đầu, song lực lượng quân đội của nước Cộng hòa Hồi giáo vẫn sẵn sàng đối phó với động thái trên.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố làn sóng bất ổn diễn ra tại nước này trong vài ngày qua đã kết thúc. Nhiều đối tượng gây rối chính, do các phần tử phản cách mạng huấn luyện đã bị bắt giữ và sẽ bị trừng trị thích đáng. Theo IRGC, họ chỉ can thiệp “một cách giới hạn” tại các tỉnh Isfahan, Lorestan và Hamedan.

Trong khi đó, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Gholamali Khoshroo cáo buộc Mỹ can thiệp vào vấn đề nội bộ nước Cộng hòa Hồi giáo này. Trong một lá thư gửi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Đại sứ Khoshroo cho rằng, Mỹ đã "tăng cường những hành động can thiệp vào vấn đề nội bộ Iran dưới lý do hỗ trợ một số cuộc biểu tình nhỏ lẻ", tạo điều kiện để những kẻ chống phá lợi dụng tình hình.

Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phủ nhận có bất kỳ sự dính líu nào tới các cuộc biểu tình ở Iran, trong khi CIA cũng từ chối bình luận về thông tin nêu trên.

Phản ứng trước tình hình tại Iran, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm nay cho biết, sự ổn định và an ninh của Iran rất quan trọng với Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Erdogan cũng cảnh báo các thế lực bên ngoài không nên can thiệp vào tình hình nội bộ tại Iran.

Ông Ibrahim Kalin, người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói: "Nếu một số người cố gắng tạo ra sự xáo trộn tại Iran thì nó sẽ chỉ gây ra phản ứng dữ dội. Một lần nữa tôi muốn nhấn mạnh rằng, chúng tôi không muốn bất cứ ai thông qua những phát ngôn hay những đăng tải trên mạng xã hội nhằm mục đích phá vỡ hòa bình và ổn định tại Iran".

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng kêu gọi duy trì đối thoại với Iran: “Tôi tin rằng, chúng ta cần những trụ cột khác của mối quan hệ với Iran mà tôi đã đề cập như hạt nhân, đạn đạo, chiến lược và khu vực nhưng chúng ta cũng phải theo đuổi cuộc đối thoại về văn hoá, ngôn ngữ, học thuật và kinh tế với xã hội Iran. Chúng ta cần phải làm điều đó trong khuôn khổ chung đó là châu Âu và tôi thực sự hy vọng có sự tham gia của các đối tác như Mỹ”.

Trước làn sóng biểu tình dẫn tới bạo loạn diễn ra một số tỉnh và thành phố của Iran làm ít nhất 21 người thiệt mạng, Kazakhstan - nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông báo, cơ quan này sẽ tổ chức phiên họp khẩn cấp trong hôm nay theo đề nghị của Mỹ để thảo luận tình hình tại Iran. Cuộc họp dự kiến diễn ra vào 15h (giờ địa phương, tức 3h sáng 6/1 - theo giờ Việt Nam).

Tuy nhiên, Nga đã chỉ trích việc Mỹ hối thúc đưa vấn đề Iran ra thảo luận tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trong một tuyên bố, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố nước này coi đề nghị của Mỹ tổ chức cuộc họp khẩn của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc để bàn tình hình hiện nay tại Iran là "gây hại và mang tính phá hoại".

Theo ông Ryabkov, Mỹ không nên can thiệp vào công việc nội bộ của Iran. Theo đó, công việc nội bộ của Iran không có gì để bàn tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Nga sẽ đưa ra quan điểm của riêng mình, phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế./.