Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về căng thẳng tại Syria

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 23/7 tiến hành phiên họp trực tuyến định kỳ hàng tháng về tình hình chính trị Syria.

Thông tin tới Hội đồng Bảo an, Đặc Phái viên của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về Syria Geir Pedersen cho biết đang tích cực cùng các bên liên quan chuẩn bị cho phiên họp thứ 3 của Uỷ ban Hiến pháp tại Geneva, dự kiến vào 24/8 nếu tình hình đi lại không bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Hội đồng Bảo an họp định kỳ về căng thẳng tại Syria.

Ông Pedersen kêu gọi sự ủng hộ của các đối tác liên quan cũng như cộng đồng quốc tế nhằm bảo đảm thành công của phiên họp sắp tới, cho rằng đây là chìa khoá mở cánh cửa cho tiến trình chính trị tại Syria trên cơ sở Nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an. Bên cạnh đó, Đặc phái viên bày tỏ lo ngại về khủng hoảng kinh tế cùng tác động của Covid-19 tới tình hình nhân đạo tại Syria.

Các nước thành viên Hội đồng Bảo an chia sẻ lo ngại về những thách thức an ninh và khủng bố ở Syria, đáng chú ý là một số bất ổn an ninh tại Idlib và phía Bắc của Syria do hoạt động của các nhóm khủng bố, cực đoan trong những ngày gần đây. Các nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo đuổi giải pháp chính trị, kêu gọi các bên tăng cường đàm phán và đối thoại vì mục tiêu hoà bình, ổn định tại Syria.

Trước những thách thức an ninh và bất ổn về kinh tế-xã hội tại Syria, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy giải pháp chính trị toàn diện và lâu dài, bảo đảm môi trường an ninh ổn định để phục vụ đàm phán cũng như hợp tác giải quyết các thách thức từ các nhóm khủng bố, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc.

Đại sứ Đặng Đình Quý bày tỏ lo ngại về tác động của khủng hoảng kinh tế và Covid-19 tới cuộc sống của hàng triệu người dân Syria, kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ nhân đạo cũng như hỗ trợ khả năng ứng phó Covid-19 cho người dân Syria./.