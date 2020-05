Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thảo luận về tình hình Iraq

Bà Hennis-Plasschaert, Đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về Iraq, đồng thời là Trưởng Phái bộ Liên Hợp Quốc Hỗ trợ Iraq (UNAMI), cùng Đại sứ Iraq tại Liên Hợp Quốc đã tham dự cuộc họp.

Hội đồng bảo an họp về tình hình Iraq.

Các nước thành viên Hội đồng Bảo an khẳng định tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Iraq; ủng hộ Chính phủ triển khai các biện pháp cải cách cần thiết để đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân, kêu gọi các bên liên quan tại Iraq đối thoại, giải quyết khác biệt.

Các nước cũng bày tỏ lo ngại về tác động sâu sắc của đại dịch Covid-19 đối với cuộc sống của người dân cũng như các vấn đề khác đặt ra đối với Iraq. Các nước cũng bày tỏ quan ngại về việc các nhóm khủng bố, trong đó có IS, có xu hướng gia tăng các vụ tấn công nhằm vào dân thường và lực lượng an ninh tại Iraq trong thời gian qua và kêu gọi cần tiếp tục nỗ lực chống khủng bố. Các nước Hội đồng Bảo an đều cho rằng cộng đồng quốc tế cần bảo đảm hỗ trợ Iraq trong bối cảnh hiện nay.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, chia sẻ những quan tâm chung của các nước thành viên Hội đồng Bảo an cũng như những khó khăn mà Iraq đang phải đối mặt, trong đó có nguy cơ suy thoái kinh tế ở mức âm 4,7% như Quỹ tiền tệ quốc tế dự báo mới đây.

Đại sứ Đặng Đình Quý bày tỏ ủng hộ Chính phủ mới của Iraq triển khai nhiều biện pháp để xử lý các vấn đề đặt ra, đáp ứng nguyện vọng của người dân. Đại sứ Đặng Đình Quý cũng kêu gọi các nước trong và ngoài khu vực, các tổ chức quốc tế tiếp tục hỗ trợ Iraq, đồng thời khẳng định ủng hộ vai trò của Phái bộ Liên Hợp Quốc Hỗ trợ Iraq và Đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc./.