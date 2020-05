Nghị quyết 2519 mà Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua hôm 14/5 cũng quy định duy trì mức trần của các cấu phần quân sự và cảnh sát của lực lượng này, gồm tối đa 3.550 quân nhân và 640 cảnh sát, đồng thời tạm hoãn rút số 295 cảnh sát hiện vượt quá mức trần cho đến khi Tổng Thư ký LHQ thu hồi lệnh tạm ngưng luân chuyển lực lượng gìn giữ hòa bình trong bối cảnh ứng phó đại dịch Covid-19 (dự kiến kéo dài đến ngày 30/6/2020).

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết gia hạn UNISFA. Ảnh: Reuters

Nghị quyết ghi nhận một số nỗ lực của hai Chính phủ Sudan và Nam Sudan trong giải quyết tình trạng bất ổn ở Abyei, nhắc lại yêu cầu hai nước hỗ trợ đầy đủ cho UNISFA trong thực thi nhiệm vụ cũng như bảo đảm quy chế phi quân sự ở Abyei; bày tỏ quan ngại quan ngại về các mối đe dọa về an ninh và các cuộc tấn công nhắm vào lực lượng của UNISFA.

Nghị quyết do Mỹ chủ trì soạn thảo và được bỏ phiếu bằng việc gửi văn bản thông báo, thể hiện sự linh hoạt của Hội đồng Bảo an trong bối cảnh giãn cách xã hội tại thành phố New York và Trụ sở Liên Hợp Quốc. Theo đó, ngày 13/5/2020, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, cũng như Trưởng Phái đoàn các nước thành viên Hội đồng Bảo an đã có thư gửi Ban Thư ký Liên Hợp Quốc thông báo về việc bỏ phiếu thuận Nghị quyết 2519.



UNISFA được thành lập theo Nghị quyết 1990 ngày 27/6/2011 với nhiệm vụ bảo vệ thường dân và phi quân sự hóa tại khu vực Abyei./.