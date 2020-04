Hội đồng Bảo an thảo luận trực tuyến về tình hình Mali

Các thành viên HĐBA nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục thực hiện Thoả thuận Hoà bình và Hoà giải dân tộc năm 2015 và ủng hộ thực hiện Kế hoạch điều chỉnh hoạt động của Phái bộ LHQ tại Mali.

Các thành viên HĐBA cũng bày tỏ quan ngại về tình hình an ninh, nhiều cuộc tấn công làm nhiều binh sĩ thiệt mạng và đề nghị cần có các biện pháp giải quyết vấn đề này, đồng thời đề nghị sớm có các biện pháp giúp Mali đối phó với dịch Covid-19 cũng như đề cao vai trò và sự tham gia của phụ nữ trong tiến trình chính trị tại Mali…



Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc hoan nghênh những tiến triển mà các bên đạt được thời gian qua, đặc biệt là những nỗ lực của Chính Phủ Mali thúc đẩy triển khai 04 nghị quyết của Đối Thoại bao trùm quốc gia hồi tháng 12/2019 nhằm triển khai thực chất Hiệp định hoà bình 2015.

Hội đồng bảo an họp trực tuyến về Mali.

Đại sứ nhấn mạnh việc bảo đảm an ninh, an toàn cho thường dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, lực lượng an ninh Mali và lực lượng gìn giữ hoà bình của LHQ.

Đại sứ Đặng Đình Quý đánh giá cao vai trò của lực lượng G5 Sahel, Liên minh Châu Phi, Phái bộ LHQ tại Mali và Pháp trong chống khủng bố tại Tây Phi và Sahel; kêu gọi có những biện pháp hỗ trợ Mali trong bối cảnh dịch Covid-19 hiện nay trên thế giới./.