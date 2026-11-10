Hội đồng Hòa bình cho rằng Israel hành động chưa đủ khi lũ lụt tàn phá Gaza

Hội đồng Hòa bình, cơ quan có nhiệm vụ thực thi thỏa thuận ngừng bắn Gaza được công bố vào tháng 10/2025, cho biết họ đã cảnh báo Israel, quốc gia kiểm soát tất cả các lối vào vùng lãnh thổ này, về sự cần thiết phải chuẩn bị cho cả mùa đông và lũ lụt theo mùa.

Theo tuyên bố của Hội đồng Hòa bình, tình hình hiện nay tại Gaza không chỉ đơn thuần là mối đe dọa từ mùa đông sắp tới, mà là một tình trạng nhân đạo khẩn cấp.

Mưa lớn cuối tuần qua đã cuốn trôi hàng chục nghìn lều trại tại Gaza, khiến người dân tiếp tục phải di dời, cũng như khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

Ngay trước khi tuyên bố được đưa ra, quân đội Israel cho biết họ đã cho phép hơn 8.200 xe tải chở hàng tiếp tế, bao gồm 91.000 ngôi lều vào Gaza.

Hội đồng Hòa bình ghi nhận những bước tiến mà Israel đang thực hiện nhưng cho rằng chúng vẫn chưa đủ, kêu gọi Israel tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập khẩu tất cả các nhu yếu phẩm cần thiết cho mùa đông và viện trợ nhân đạo.

Người dân Gaza chật vật tìm kiếm thi thể khi bão táp tàn phá các tòa nhà bị chiến tranh tàn phá.(Ảnh: Reuters)

Trong một diễn biến khác về tình hình xung đột giữa Iran và Israel, ngày 9/11, Chủ tịch Quốc hội Iran cảnh báo rằng Israel vẫn đang tìm cách lôi kéo Mỹ lún sâu vào cuộc chiến không hồi kết với Iran. Trong thông điệp trên mạng xã hội X, Chủ tịch Quốc hội, trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Baqer Qalibaf khẳng định giới chức Israel vẫn đang ra sức lôi kéo Mỹ lún sâu cuộc chiến không hồi kết với Iran - vũng lầy mà không một Tổng thống Mỹ nào ở cả hiện tại lẫn tương lai, có thể thoát ra. Ông Qalibaf cảnh báo nếu không từ bỏ tư duy “Israel là trên hết”, Mỹ và các đồng minh sẽ bước thẳng vào một “thời kỳ tăm tối vô định”.

Cảnh báo của Chủ tịch Quốc hội Iran đưa ra trong bối cảnh giới chức Israel thời gian qua tiếp tục ám chỉ khả năng sẽ cùng Mỹ mở lại chiến dịch tấn công quân sự vào Iran. Trong đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cuối tuần trước khẳng định Israel vẫn chưa hoàn thành mục tiêu chiến sự tại Iran, cáo buộc rằng Tehran chưa từ bỏ tham vọng phát triển vũ khí hạt nhân.

Từ tháng 6/2025 đến cuối tháng 2/2026, Mỹ và Israel đã 2 lần phát động chiến tranh chống Iran, viện cùng lý do ngăn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, các bên chưa đưa ra được bất kỳ bằng chứng thuyết phục nào cho thấy Iran đã hay đang phát triển vũ khí hạt nhân.

Về phần mình, giới chức Iran nhất quán khẳng định Tehran hoàn toàn không có ý định chế tạo hay sở hữu vũ khí hạt nhân. Chương trình hạt nhân mà Iran phát triển, chỉ nhằm mục đích hòa bình.