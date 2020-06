Hồi ký Bolton: Ông Moon không được chào đón trong cuộc gặp Trump-Kim

Cựu cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton trong cuốn hồi ký có tựa đề “The Room Where It Happened: A White House Memoir” (tạm dịch “Căn phòng nơi điều đó xảy ra: Hồi ký Nhà Trắng”) tiết lộ, Tổng thống Donald Trump không muốn Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tham gia cùng ông trong cuộc gặp thứ 3 với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Bàn Môn Điếm vào tháng 6/2019. Tuy nhiên, trước việc ông Moon kiên quyết muốn có mặt, cuối cùng ông Trump đã đồng ý.

Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cho rằng Tổng thống Moon rất muốn tổ chức cuộc gặp ba bên với Triều Tiên vào tháng 6/2019, nhưng ông Trump không muốn ông Moon tham gia. Ảnh: hani.co.kr.

Trong cuốn hồi ký, ông viết, Tổng thống Moon Jae-in đến Washington vào ngày 11/4/2019, để thảo luận về kết quả không như ý muốn của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2 diễn ra trước đó hai tháng.



Ông Moon đã đề nghị ông Trump và ông Kim gặp lại nhau tại Bàn Môn Điếm, bên trong khu phi quân sự chia cắt hai miền Triều Tiên hoặc trên một tàu hải quân Mỹ, vì ông muốn “một điều gì đó kịch tính để tạo động lực cho những gì ông nghĩ có thể là đỉnh cao của thế kỷ”, theo cựu Cố vấn Bolton.

“Ông ấy [Trump – ND] đánh giá cao ý tưởng của ông Moon nhưng nhấn mạnh mong muốn của mình là Hội nghị Thượng đỉnh tiếp theo đưa ra một thỏa thuận thực sự. Gặp nhau một lần mà chưa có thỏa thuận không phải vấn đề, nhưng không ai muốn bỏ đi hai lần”, ông Bolton nhớ lại.

Theo ông Bolton, Tổng thống Moon vẫn lo lắng về hình thức nhiều hơn là thực chất và nhấn mạnh rằng ông đã sẵn sàng tham gia cùng với ông Kim và ông Trump. Tuy nhiên, Tổng thống Trump khăng khăng rằng phải có một thỏa thuận để loại bỏ vũ khí hạt nhân của Triều Tiên trước khi có một Hội nghị Thượng đỉnh khác.

Tuy vậy, hai tháng sau, Tổng thống Trump đã có cuộc gặp ông Kim tại Khu phi quân sự (DMZ). Ông đã viết tweet gửi lời mời đến Nhà lãnh đạo Triều Tiên khi đang ở Nhật Bản để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh của nhóm G20.

Ông Trump không muốn ông Moon có mặt

Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ tiết lộ: "Ông Trump không muốn ông Moon có mặt, nhưng ông Moon rất quyết tâm, biến nó thành một cuộc gặp ba bên nếu có thể".

Trước khi đến DMZ vào ngày 30/6/2019, Tổng thống Moon và người đồng cấp Mỹ đã có cuộc gặp song phương tại Phủ Tổng thống Hàn Quốc để thảo luận kế hoạch chi tiết.

“Ông Moon hỏi về kế hoạch cho cuộc gặp ở DMZ. Ông Trump nói rằng chúng tôi không biết kế hoạch đó là gì”, Bolton viết. “Trái ngược với thực tế, Tổng thống Trump nói rằng Chủ tịch Kim đã đề nghị gặp, nhưng muốn ông Trump và ông Moon đến DMZ và cùng gặp nhau vì thế có vẻ là tin tuyệt vời với ông Moon”.

Ông Bolton viết, điều này mâu thuẫn với những gì Tổng thống Trump nói với nhóm của mình, vì vậy, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã ngắt lời để giải thích các thỏa thuận gần đây nhất với Triều Tiên, bao gồm cả giao thức cuộc gặp Trump - Kim.

"Ông Moon nói rằng vấn đề tối quan trọng đối với Tổng thống Trump là tổ chức được cuộc gặp. Tuy nhiên, khi ông Kim tiến vào lãnh thổ Hàn Quốc, nếu ông Moon không có mặt thì sẽ là không ổn. Ông Trump gợi ý người đồng cấp Hàn Quốc ra chào ông Kim, sau đó giao lại cho ông Trump và rời đi. Khi đó, Ngoại trưởng Pompeo lại phải một lần nữa can thiệp, nói rằng phía Mỹ đã nêu quan điểm của ông Moon vào tối hôm trước nhưng phía Triều Tiên từ chối".

Tổng thống Trump đáp rằng ông muốn có sự hiện diện của ông Moon, nhưng ông chỉ có thể làm những gì Triều Tiên muốn. Ông Bolton coi đây là lời giải thích "hoàn toàn phi thực tế".

"Ông Moon vẫn kiên trì, nhắc lại việc có vài lần các vị Tổng thống đến thăm Khu phi quân sự, nhưng đây là lần đầu tiên Tổng thống Hàn Quốc và Tổng thống Mỹ cùng có mặt ở đó", ông Bolton viết.

"Ông Trump đề nghị ông Moon có thể đưa ông từ Seoul đến Khu phi quân sự, và sau đó họ có thể gặp lại nhau tại căn cứ không quân Osan trong cuộc gặp gỡ và chào hỏi với lính Mỹ. Ông Moon cho rằng tốt hơn hết là ông ấy đi cùng với ông Trump tới trạm quan sát Ouellette ở Khu phi quân sự, sau đó họ sẽ quyết định làm gì tiếp theo", ông Bolton viết.

Cuối cùng, ông Bolton viết: "Ông Trump nói rằng ông thoải mái với bất kỳ điều gì ông Moon muốn, và họ có thể cùng đến trạm quan sát Ouellette"./.