Hội nghị Bộ trưởng 2+2 Australia-Mỹ thảo luận các vấn đề khu vực

Diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, hội nghị được cho là sẽ thảo luận nhiều vấn đề không chỉ thúc đẩy quan hệ song phương giữa Mỹ và Australia mà còn tác động cả tới các vấn đề khu vực và thế giới.

Ngoại trưởng Australia Marise Payne và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: The Canberra Times

Thông cáo báo chí chung mà Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Australia đưa ra mới đây cho biết, tại cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo Australia và Mỹ vào ngày mai, hai bên sẽ thảo luận về nhiều vấn đề trong đó tập trung vào “hợp tác giữa Australia và Mỹ tại khu vực Đông Nam Á cũng như Tây Nam Thái Bình Dương”. Đồng thời, hai bên cũng sẽ thảo luận về tăng cường can dự của Australia tại Thái Bình Dương, mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa hai nước trong lĩnh vực quân sự, chống khủng bố và các hình thức bạo lực cực đoan trên mạng cùng với một số vấn đề quan trọng của khu vực.



Mặc dù trong thông cáo báo chí chung không đề cập nội dung Trung Quốc song tờ The Australian Financial Review nhận định, Australia và Mỹ sẽ thảo luận về nỗ lực chung nhằm ứng phó với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Theo báo này, trong hơn 1 thập kỷ qua, tuyên bố chung của cuộc họp luôn nhấn mạnh vấn đề tự do hàng hải và đặc biệt, tuyên bố đưa ra năm 2015 còn thể hiện sự quan ngại trước “hoạt động cải tạo đất và xây dựng của Trung Quốc tại Biển Đông”.

Trong bối cảnh Mỹ đang xây dựng liên minh hải quân để tuần tra eo biểu Hormuz, dư luận cho rằng đây cũng sẽ là một trong những nội dung chính được các Bộ trưởng hai nước thảo luận trong cuộc gặp vào ngày mai. Cho đến lúc này, Australia vẫn chưa nhận được lời đề nghị chính thức từ phía Mỹ song chính quyền nước này khẳng định rằng, sẽ nghiên cứu khi được Mỹ yêu cầu.

An ninh mạng cũng được cho là một trong những nội dung mà Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Australia và Mỹ sẽ thảo luận trong cuộc gặp song phương sắp tới. Đặc biệt, khi liên minh tình báo Five eyes bao gồm Mỹ, Anh, Canada, Australia và New Zealand vừa phải đối phó với rủi ro về bảo mật liên quan đến việc mã hóa và mạng 5G thì cuộc họp vào ngày mai sẽ là cơ hội để Australia và Mỹ thảo luận về việc nâng cao việc bảo vệ an ninh mạng.

Australia là một trong những đồng minh quan trọng nhất của Mỹ tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Bắt đầu từ năm 1985, hai nước đã hình thành cơ chế họp Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng thường niên để tăng cường trao đổi và thắt chặt mối quan hệ đồng minh lâu đời./.