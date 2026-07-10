Hội nghị Bộ trưởng APEC về công nghệ số và AI 2026 sẽ diễn ra tại Thành Đô

Hội nghị có chủ đề “Công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trao quyền cho cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương”, nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các nền kinh tế thành viên trong lĩnh vực công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.

Theo Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc, các nền kinh tế thành viên sẽ tập trung trao đổi về việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục, giao thông, nông nghiệp, công nghiệp và văn hóa, qua đó phát huy tiềm năng của công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời thúc đẩy chia sẻ rộng rãi các thành quả của trí tuệ nhân tạo.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng hướng tới thúc đẩy kết nối số toàn diện, xây dựng hạ tầng số và thông tin - truyền thông hiện đại, tin cậy, chi phí hợp lý và có khả năng chống chịu cao, qua đó góp phần thu hẹp khoảng cách số và khoảng cách về năng lực tiếp cận trí tuệ nhân tạo giữa các nền kinh tế.

Ảnh minh họa.

Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc Hùng Kế Quân cho biết, hội nghị sẽ tập trung trao đổi sâu về các lĩnh vực như kết nối số, trao quyền bằng công nghệ số và AI, bao trùm số, an ninh số và hệ sinh thái số. Qua đó, các bên sẽ xác định những định hướng ưu tiên của APEC trong lĩnh vực số, đồng thời đề xuất các giải pháp mang tính dự báo và khả thi nhằm thúc đẩy hợp tác khu vực.

Được biết, năm 2026 đánh dấu lần thứ 3 Trung Quốc đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC, sau các năm 2001 và 2014. Trong khuôn khổ năm APEC 2026, Trung Quốc dự kiến tổ chức 11 hội nghị cấp bộ trưởng chuyên ngành cùng nhiều hoạt động liên quan.

Hội nghị lần này được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho tiến trình chuyển đổi số và phát triển trí tuệ nhân tạo tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong thời gian tới.