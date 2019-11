Hội nghị Bộ trưởng ASEAN+3 về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia

Đoàn Đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam tham dự Hội nghị do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an làm trưởng đoàn.

Tại Hội nghị, các nước thành viên ASEAN đều ghi nhận và đánh giá cao cơ chế hợp tác mở rộng của ASEAN với các nước đối tác, đối thoại của ASEAN. Theo đó, sự phối hợp và hỗ trợ tích cực của các nước đối tác, đối thoại trong lĩnh vực chia sẻ thông tin, nâng cao năng lực cán bộ và trang bị thiết bị kỹ thuật đã góp phần quan trọng vào hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia của các nước.

Bộ trưởng các nước ASEAN và 3 nước đối tác đối thoại tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Công an Tô Lâm nêu rõ tầm quan trọng của cơ chế hợp tác ASEAN+3 với ba nước Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản đã được khẳng định trong suốt 2 thập niên qua, góp phần quan trọng vào hòa bình, an ninh và phát triển của khu vực Đông Á. Việt Nam hoan nghênh những nỗ lực của Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản trong suốt thời gian qua với lực lượng thực thi pháp luật các nước ASEAN.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh về phía Việt Nam, trong thời gian qua, ba nước Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản đã hỗ trợ tổ chức tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực thực thi pháp luật. Ngoài ra, hoạt động tiếp xúc, gặp gỡ giữa lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam với lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước tiếp tục được chú trọng và tăng cường.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.

Để hợp tác đi vào chiều sâu và hiệu quả, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các bên liên quan tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động ASEAN+3 giai đoạn 2018 – 2022 về phòng, chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia. Ngoài ra, Việt Nam đề nghị Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ đào tạo cho cán bộ thực thi pháp luật trong lĩnh vực tội phạm mạng, tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người… cho các nước ASEAN. Đồng thời, ASEAN và ba nước Đông Á cần chủ động, tích cực phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia trong khuôn khổ hợp tác song phương, đa phương.

Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ vui mừng và vinh dự khi Hội nghị Tham vấn về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia AMMTC+3 lần thứ 11 sẽ được tổ chức tại Hà Nội trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng các nước ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 14 (AMMTC-14) và các hội nghị liên quan trong năm 2020.

Kết thúc Hội nghị Tham vấn AMMTC+3 lần thứ 10, các Bộ trưởng và trưởng đoàn tham dự đã ra Tuyên bố chung, trong đó tái khẳng định cam kết thúc đẩy hơn nữa cơ chế hợp tác ASEAN+3 cũng như hợp tác trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Bên lề Hội nghị trong hai ngày 27-28/11, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã có các cuộc gặp gỡ với các đoàn Trung Quốc, Lào, Malaysia, Myanmar và Brunei để trao đổi về hợp tác trong thời gian tới./.