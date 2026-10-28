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Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN: Đoàn kết nội khối là yếu tố sống còn

Thứ Tư, 13:09, 28/10/2026
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VOV.VN - Trong một thế giới ngày càng phân mảnh, ổn định nội bộ và đoàn kết nội khối ASEAN là yếu tố sống còn. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 20 khai mạc sáng 28/10 tại thành phố Cebu, Philippines.

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Teodoro khẳng định, trong bối cảnh môi trường quốc tế đang có nhiều thay đổi, đặt ra những thách thức đối với quyền lợi của các quốc gia nhỏ và các quốc gia quần đảo, trong đó có các nước thành viên ASEAN. Ông Teodoro nhấn mạnh chỉ khi đoàn kết, ASEAN mới có thể duy trì hiệu quả vai trò trung tâm của ASEAN cùng các nguyên tắc gắn kết, như tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, từ bỏ việc đe dọa hoặc sử dụng vũ lực.

Đề cập những khác biệt hiện có trong nội khối, ông Teodoro nhấn mạnh: “ASEAN được thành lập dựa trên niềm tin rằng sức mạnh nằm ở sự đa dạng. Do đó, chúng ta không được để những khác biệt gây chia rẽ nội bộ. Đối với những khác biệt hiện có, bao gồm cả vấn đề Biển Đông, ASEAN sẽ giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình và phù hợp với luật pháp. Với tinh thần đó, chúng tôi hoan nghênh những nỗ lực của Campuchia và Thái Lan trong việc duy trì thỏa thuận ngừng bắn và tìm kiếm một giải pháp hòa bình, bền vững cho tình hình hiện tại”.

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Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 20 khai mạc sáng 28/10 tại thành phố Cebu, Philippines (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cũng nhấn mạnh cuộc họp diễn ra nhân dịp kỷ niệm 50 năm ký kết Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) cũng như 20 năm thành lập Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM). Thông qua vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2026, Philippines mong muốn củng cố các quan hệ đối tác khu vực, duy trì đối thoại hiệu quả và thúc đẩy hợp tác quốc phòng thực chất, góp phần xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hòa bình, an ninh và ổn định. Philippines cũng kêu gọi hợp tác đảm bảo an ninh lương thực trong bối cảnh thiên tai tác động đến các nguồn an ninh năng lượng và lương thực…

Dự kiến trong 2 ngày làm việc 28-29/10, các quan chức quốc phòng từ Đông Nam Á và các quốc gia đối tác sẽ thảo luận về vấn đề Biển Đông, an ninh hàng hải và an ninh mạng… cùng các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 20 (ADMM-20), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 13 và các hoạt động liên quan từ ngày 27-30/10 tại Cebu, Philippines.

Sự tham dự của Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tiếp tục khẳng định sự chủ động của Việt Nam với vai trò là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong ASEAN nói chung và hợp tác kênh quốc phòng - quân sự ASEAN nói riêng, đồng thời thể hiện sự ủng hộ đối với Philippines trong năm Chủ tịch ASEAN 2026.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
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