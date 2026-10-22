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Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC đạt 3 đồng thuận quan trọng

Thứ Năm, 10:40, 22/10/2026
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VOV.VN - Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 33 bế mạc hôm qua (21/10) tại Hồng Kông, Trung Quốc. Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lam Phật An cho biết, các bên đã đạt được đồng thuận về việc tăng cường trao đổi và phối hợp các chính sách kinh tế vĩ mô, cùng nhau giải quyết các rủi ro và thách thức từ bên ngoài.

 

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 33 (FMM 2026) đã diễn ra tại Hồng Kông (Trung Quốc) trong hai ngày 20 và 21/10. Hơn 300 đại biểu đến từ các nền kinh tế thành viên APEC, các quan sát viên cùng đại diện các tổ chức tài chính quốc tế đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề, như tình hình kinh tế vĩ mô và tài chính toàn cầu cũng như khu vực, các chính sách tài khóa hỗ trợ phát triển dân sinh, huy động vốn cho cơ sở hạ tầng số, phát triển tài chính bao trùm và thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa các tài năng tài chính trẻ APEC.

hoi nghi bo truong tai chinh apec dat 3 dong thuan quan trong hinh anh 1
Ông Lam Phật An, Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc, Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2026 phát biểu tại cuộc họp báo bế mạc hội nghị. Ảnh: China News

Ông Lam Phật An, Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC năm nay cho biết, hội nghị đã củng cố đồng thuận giữa các bên trong 3 lĩnh vực chính, bao gồm tăng cường trao đổi và phối hợp về các chính sách kinh tế vĩ mô nhằm cùng nhau ứng phó với những rủi ro và thách thức từ bên ngoài; thúc đẩy hợp tác thực chất trong lĩnh vực tài chính - kinh tế nhằm hỗ trợ sự phát triển bền vững, lâu dài của nền kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương; làm sâu sắc thêm tiến trình hội nhập khu vực để thúc đẩy việc xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương.

Theo ông, tình hình quốc tế trở nên đầy biến động và phức tạp, với các tác động lan tỏa từ những xung đột địa chính trị cùng nhiều thách thức đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Đồng thời, một cuộc cách mạng công nghệ và chuyển đổi công nghiệp mới được thúc đẩy bởi những tiến bộ như trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, tạo đà phát triển mới. Là nền tảng chính cho hợp tác kinh tế tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, APEC gánh vác trọng trách lớn hơn trong việc thúc đẩy hợp tác mở giữa các thành viên và tăng cường phối hợp chính sách kinh tế vĩ mô.

Ông cho biết, hội nghị đã thông qua “Tuyên bố chung Bộ trưởng Tài chính APEC 2026” và “Tuyên bố chính sách về tài trợ cơ sở hạ tầng số tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương”. Các văn kiện này vạch ra định hướng rõ ràng để các nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương làm sâu sắc hơn hợp tác tài chính. Các bên cũng nhất trí tiếp tục thúc đẩy trao đổi và hợp tác giữa các tài năng trẻ trong lĩnh vực tài chính và kinh tế trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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