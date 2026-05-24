  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Hội nghị Bộ trưởng thương mại APEC đạt 5 đồng thuận, Việt Nam nêu 4 khuyến nghị

Chủ Nhật, 11:47, 24/05/2026
VOV.VN - Hội nghị Bộ trưởng thương mại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 32 vừa kết thúc hôm 23/5 tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Đoàn Việt Nam đã nêu 4 khuyến nghị tại hội nghị.

Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC lần thứ 32 tổ chức từ ngày 22-23/5 dưới sự chủ trì của ông Vương Văn Đào, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị. Ảnh: Bộ Công thương

Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị, ông cho biết, hội nghị lần này đã đạt được kết quả và đồng thuận trên 5 phương diện. Theo đó, hội nghị tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với tầm nhìn dài hạn về Khu vực Thương mại Tự do châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP); đưa ra tiếng nói chung trong việc thúc đẩy cải cách Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO); vạch ra kế hoạch cho sự phát triển của ngành dịch vụ trong 10 năm tới; đạt đồng thuận mới về việc mở rộng không gian hợp tác thương mại số và tích cực tìm kiếm các biện pháp ​​mới về phát triển thương mại xanh.

Liên quan đến phát triển ngành dịch vụ, theo ông Vương Văn Đào, các bên đã thông qua “Lộ trình Dịch vụ Sáng tạo, Cạnh tranh và Tự cường”, nhất trí tập trung hợp tác trong 8 lĩnh vực lớn, thúc đẩy đổi mới và cải cách liên tục các chính sách ngành dịch vụ, cùng nhau xây dựng một môi trường thể chế mở và có thể dự đoán cho thương mại và đầu tư dịch vụ.

Về mở rộng không gian hợp tác thương mại số, ông cho biết, các bên đã đi sâu thảo luận văn kiện khung hợp tác số hóa thương mại khu vực và đạt tiến triển thực chất. Các bên cam kết tăng cường hợp tác trong thương mại không giấy tờ và thúc đẩy công nhận lẫn nhau xuyên biên giới các chứng từ thương mại điện tử.

Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân làm Trưởng đoàn tham dự hội nghị.

Trong khuôn khổ hội nghị đã diễn ra hai phiên họp. Phiên 1 về Xây dựng một trật tự thương mại và kinh tế khu vực mở, có thể dự đoán và Phiên 2 về Thúc đẩy các động lực mới cho hợp tác thương mại - đầu tư đổi mới và năng động.

Phát biểu tại Phiên 2, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đã đưa ra 4 khuyến nghị cho hợp tác thương mại - đầu tư trong khu vực thời gian tới. Thứ nhất, Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công - tư đồng hành. Thứ hai, tăng cường hợp tác để từ đó có cơ chế ưu đãi, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực với tinh thần “nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài và quyết định; ngoại lực là quan trọng, đột phá”. Thứ ba, đẩy mạnh hợp tác, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Thứ tư, đẩy mạnh hợp tác và chuyển giao khoa học - công nghệ, trong đó rất cần sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các nền kinh tế và từ các doanh nghiệp hàng đầu thế giới, nhất là trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, công nghệ lượng tử, bán dẫn, năng lượng…

Hội nghị đã kết thúc ngày 23/5 với việc thông qua Tuyên bố chung của các Bộ trưởng Thương mại APEC kèm phụ lục về Lộ trình Dịch vụ Sáng tạo, Cạnh tranh và Tự cường.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Ấn Độ chặn yêu cầu của Trung Quốc tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

VOV.VN - Ngày 22/5, Ấn Độ đã bác bỏ yêu cầu đầu tiên của Trung Quốc về việc thành lập hội đồng giải quyết tranh chấp tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) liên quan tới các chính sách hỗ trợ của nước này dành cho ngành năng lượng mặt trời và một số lĩnh vực công nghệ thông tin.

VOV.VN - Ngày 22/5, Ấn Độ đã bác bỏ yêu cầu đầu tiên của Trung Quốc về việc thành lập hội đồng giải quyết tranh chấp tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) liên quan tới các chính sách hỗ trợ của nước này dành cho ngành năng lượng mặt trời và một số lĩnh vực công nghệ thông tin.

Thủ tướng Pakistan bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc 4 ngày

VOV.VN - Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 23/5 bắt đầu lên đường thăm chính thức Trung Quốc trong chuyến công du kéo dài 4 ngày nhằm thúc đẩy hợp tác song phương và tăng cường phối hợp chiến lược giữa hai nước.

VOV.VN - Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 23/5 bắt đầu lên đường thăm chính thức Trung Quốc trong chuyến công du kéo dài 4 ngày nhằm thúc đẩy hợp tác song phương và tăng cường phối hợp chiến lược giữa hai nước.

Ngoại trưởng Trung Quốc sắp thăm Canada lần đầu tiên sau 10 năm

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 22/5 ra thông báo cho biết, nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Canada Anita Anand, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sẽ thăm Canada từ ngày 28-30/5.

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 22/5 ra thông báo cho biết, nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Canada Anita Anand, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sẽ thăm Canada từ ngày 28-30/5.

Lào giao gần 500 đối tượng lừa đảo qua mạng cho Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Công an Trung Quốc ngày 22/5 cho biết, lực lượng chức năng Lào đã giao 494 nghi phạm lừa đảo qua mạng và điện thoại xuyên quốc gia cho Trung Quốc và gọi đây là “kết quả quan trọng” trong nỗ lực chung đấu tranh chống tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia của cơ quan thực thi pháp luật hai nước.

VOV.VN - Bộ Công an Trung Quốc ngày 22/5 cho biết, lực lượng chức năng Lào đã giao 494 nghi phạm lừa đảo qua mạng và điện thoại xuyên quốc gia cho Trung Quốc và gọi đây là “kết quả quan trọng” trong nỗ lực chung đấu tranh chống tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia của cơ quan thực thi pháp luật hai nước.

Vụ nổ mỏ than ở Trung Quốc: 90 người đã thiệt mạng, 9 người vẫn còn mất tích

VOV.VN - Theo thông tin mới nhất do truyền thông nhà nước Trung Quốc cập nhật, vụ nổ khí gas tại mỏ than ở miền Bắc Trung Quốc đã khiến ít nhất 90 người thiệt mạng. Đây được xem là thảm họa khai khoáng nghiêm trọng nhất tại nước này trong hơn 10 năm qua.

VOV.VN - Theo thông tin mới nhất do truyền thông nhà nước Trung Quốc cập nhật, vụ nổ khí gas tại mỏ than ở miền Bắc Trung Quốc đã khiến ít nhất 90 người thiệt mạng. Đây được xem là thảm họa khai khoáng nghiêm trọng nhất tại nước này trong hơn 10 năm qua.

