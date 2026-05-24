Hội nghị Bộ trưởng thương mại APEC đạt 5 đồng thuận, Việt Nam nêu 4 khuyến nghị

Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC lần thứ 32 tổ chức từ ngày 22-23/5 dưới sự chủ trì của ông Vương Văn Đào, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị, ông cho biết, hội nghị lần này đã đạt được kết quả và đồng thuận trên 5 phương diện. Theo đó, hội nghị tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với tầm nhìn dài hạn về Khu vực Thương mại Tự do châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP); đưa ra tiếng nói chung trong việc thúc đẩy cải cách Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO); vạch ra kế hoạch cho sự phát triển của ngành dịch vụ trong 10 năm tới; đạt đồng thuận mới về việc mở rộng không gian hợp tác thương mại số và tích cực tìm kiếm các biện pháp ​​mới về phát triển thương mại xanh.

Liên quan đến phát triển ngành dịch vụ, theo ông Vương Văn Đào, các bên đã thông qua “Lộ trình Dịch vụ Sáng tạo, Cạnh tranh và Tự cường”, nhất trí tập trung hợp tác trong 8 lĩnh vực lớn, thúc đẩy đổi mới và cải cách liên tục các chính sách ngành dịch vụ, cùng nhau xây dựng một môi trường thể chế mở và có thể dự đoán cho thương mại và đầu tư dịch vụ.

Về mở rộng không gian hợp tác thương mại số, ông cho biết, các bên đã đi sâu thảo luận văn kiện khung hợp tác số hóa thương mại khu vực và đạt tiến triển thực chất. Các bên cam kết tăng cường hợp tác trong thương mại không giấy tờ và thúc đẩy công nhận lẫn nhau xuyên biên giới các chứng từ thương mại điện tử.

Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân làm Trưởng đoàn tham dự hội nghị.

Trong khuôn khổ hội nghị đã diễn ra hai phiên họp. Phiên 1 về Xây dựng một trật tự thương mại và kinh tế khu vực mở, có thể dự đoán và Phiên 2 về Thúc đẩy các động lực mới cho hợp tác thương mại - đầu tư đổi mới và năng động.

Phát biểu tại Phiên 2, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đã đưa ra 4 khuyến nghị cho hợp tác thương mại - đầu tư trong khu vực thời gian tới. Thứ nhất, Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công - tư đồng hành. Thứ hai, tăng cường hợp tác để từ đó có cơ chế ưu đãi, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực với tinh thần “nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài và quyết định; ngoại lực là quan trọng, đột phá”. Thứ ba, đẩy mạnh hợp tác, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Thứ tư, đẩy mạnh hợp tác và chuyển giao khoa học - công nghệ, trong đó rất cần sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các nền kinh tế và từ các doanh nghiệp hàng đầu thế giới, nhất là trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, công nghệ lượng tử, bán dẫn, năng lượng…

Hội nghị đã kết thúc ngày 23/5 với việc thông qua Tuyên bố chung của các Bộ trưởng Thương mại APEC kèm phụ lục về Lộ trình Dịch vụ Sáng tạo, Cạnh tranh và Tự cường.