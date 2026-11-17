Diễn ra từ ngày 17 - 19/11 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Bangalore (BIEC), Hội nghị công nghệ Bengaluru 2026 là lần tổ chức thứ 29, với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo và hơn thế nữa” (AI & Beyond).

Thông tin về hội nghị, Bộ trưởng Nội vụ, Công nghệ Thông tin, Công nghệ Sinh học (IT/BT) và Chính phủ Điện tử của bang Karnataka Priyank Kharge cho biết: "Chúng tôi có hơn 65 quốc gia và hơn 550 nhà lãnh đạo ngành công nghệ tham gia hội nghị năm nay. Ngoài ra có hơn 600 công ty và 1.500 nhà triển lãm tham dự. Chúng tôi có các diễn giả từ khắp các châu lục đến để chia sẻ những gì đang diễn ra trong hệ sinh thái của các nước và những bài học Ấn Độ có thể học hỏi hoặc chia sẻ với các nước".

Khai mạc Hội nghị công nghệ Bengaluru 2026 tại Ấn Độ

Quy mô này cho thấy Hội nghị công nghệ Bengaluru 2026 không đơn thuần là một triển lãm công nghệ, mà đang phát triển thành diễn đàn kết nối công nghệ, thương mại và đầu tư quốc tế, nơi các doanh nghiệp có thể giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, tiếp cận nhà đầu tư và mở rộng chuỗi cung ứng trên thị trường toàn cầu.

Với định hướng lấy trí tuệ nhân tạo làm trọng tâm, hội nghị năm nay tập trung vào những lĩnh vực đang định hình tương lai công nghệ thế giới, gồm AI, công nghệ bán dẫn, công nghệ sinh học, robot, an ninh mạng, hạ tầng số, trung tâm dữ liệu và phương tiện di chuyển điện.

Một điểm nhấn đáng chú ý là khu trưng bày AI và robot, quy tụ hơn 100 doanh nghiệp khởi nghiệp, giới thiệu các công nghệ robot hình người, robot bốn chân, máy bay không người lái, hệ thống tự hành và robot công nghiệp. Bên cạnh đó là các hoạt động trình diễn công nghệ, cuộc thi phát triển ứng dụng AI, kết nối startup với nhà đầu tư và các doanh nghiệp lớn.

Một số gian hàng công nghệ tại triển lãm.

Ông Vineet – người sáng lập và giám đốc điều hành công ty Xp-Robotics của Ấn Độ tham dự hội nghị cho biết: "Chúng tôi đang chế tạo các robot hình người được sản xuất ngay tại Ấn Độ. Đây sẽ trở thành một loại robot hình người đa năng. Nó có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, cả trong công nghiệp, quốc phòng, tại nhà, ở bất cứ nơi đâu.

Chúng tôi đang mở các văn phòng ở Mỹ và châu Âu, nơi chúng tôi đang cố gắng bán các nguyên mẫu ban đầu và thực hiện một số dự án thử nghiệm với một số công ty trong ngành công nghiệp ô tô và công nghiệp sản xuất tại Mỹ. Việt Nam là một thị trường rất thú vị và nếu có cơ hội, chúng tôi rất muốn khám phá Việt Nam, có thể thiết lập một văn phòng, hoặc thậm chí là cả cơ sở sản xuất tại đó".

Ông Vineet – người sáng lập và giám đốc điều hành công ty Xp-Robotics của Ấn Độ.

Đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham dự sự kiện có đại diện Tập đoàn CT Group sang tìm kiếm các cơ hội hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực máy bay không người lái (UAV), robot, công nghệ chống UAV. Việc doanh nghiệp Việt Nam góp mặt tại diễn đàn công nghệ có quy mô và tầm ảnh hưởng quốc tế như Hội nghị công nghệ Bengaluru mang ý nghĩa đáng chú ý. Đây không chỉ là cơ hội quảng bá năng lực công nghệ, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường, mà còn giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận trực tiếp với một trong những hệ sinh thái công nghệ năng động hàng đầu châu Á.

Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh cho biết: “Thông tin chúng ta biết về tiềm lực khoa học công nghệ Ấn Độ thì đã rõ, là một trong những cường quốc hàng đầu thế giới, như vậy tiềm năng hợp tác là rất lớn, không chỉ trong lĩnh vực về công nghệ phần cứng mà kể cả phần mềm, trong đó thủ phủ khoa học công nghệ của Ấn Độ chính là nơi có triển lãm này, nơi chiếm 40% xuất khẩu phần mềm của Ấn Độ, và cũng là nơi hội tụ các doanh nghiệp hàng đầu của Ấn Độ và thế giới tìm ra các giải pháp công nghệ.

Chính vì vậy tiềm năng hợp tác rõ ràng là rất lớn. Trong khi Việt Nam đang coi khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo là động lực mới cho tăng trưởng, đổi mới mô hình phát triển trong nước, thì việc tìm kiếm những đối tác công nghệ giúp chúng ta thực hiện các mục tiêu phát triển, về đổi mới sáng tạo, về chuyển đổi số, rõ ràng Ấn Độ là đối tác đương nhiên và tự nhiên của Việt Nam. Điều quan trọng là doanh nghiệp hai nước, những người trực tiếp hiểu mình muốn gì, cần những sản phẩm gì để phục vụ cho quá trình sản xuất và triển khai các sản phẩm công nghệ phải tìm hiểu lẫn nhau”.

Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh.

Bengaluru được mệnh danh là “Thung lũng Silicon của Ấn Độ” nhờ sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghệ thông tin, phần mềm, công nghệ sinh học và các ngành công nghệ tiên tiến. Thành phố này là nơi đặt trụ sở hoặc trung tâm nghiên cứu, phát triển của nhiều tập đoàn công nghệ quốc tế, đồng thời có hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển với sự hiện diện của các quỹ đầu tư, trường đại học và viện nghiên cứu. Không chỉ là trung tâm công nghệ của Ấn Độ, Bengaluru còn ngày càng có vai trò quan trọng trong mạng lưới nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Đối với bang Karnataka, Hội nghị công nghệ Bengaluru là một trong những diễn đàn quan trọng để quảng bá năng lực công nghệ, thu hút đầu tư và mở rộng hợp tác quốc tế. Chính quyền bang cũng đang thúc đẩy sáng kiến "Beyond Bengaluru" nhằm đưa hoạt động công nghệ, đổi mới sáng tạo và đầu tư lan tỏa tới các thành phố khác, thay vì tập trung chủ yếu tại Bengaluru.