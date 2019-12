Hội nghị COP 25: Kỳ vọng lớn nhưng khả năng không nhiều đột phá

Diễn ra trong bối cảnh thế giới chưa bao giờ chứng kiến những tác động nghiêm trọng của tình trạng ấm lên toàn cầu một cách rõ ràng đến thế, dư luận đặt nhiều kỳ vọng vào kết quả hội nghị COP25. Tuy vậy, giới quan sát nhận định không nhiều hi vọng vào các bước đột phá lớn.

Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 25 (COP25) ngày 3/12 khai mạc tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha. Ảnh: Up News Info

Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết nước này đã huy động hơn 5.000 nhân viên chấp pháp để đảm bảo an ninh, cùng với các biện pháp kiểm tra an ninh biên giới. Trước đó, Bộ Nội vụ cũng đã công bố các biện pháp tăng cường chống khủng bố, duy trì mức cảnh báo đe dọa khủng bố ở cấp thứ 4 từ năm 2015. Các biện pháp an ninh tăng cường yêu cầu tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên xe cộ và người tại địa điểm diễn ra hội nghị và các sự kiện liên quan, cũng như tại những nơi đông người.



Rõ ràng để tổ chức sự kiện với sự tham dự của 25.000 đại biểu này là một nỗ lực lớn của Tây Ban Nha khi nước này chỉ có 3 tuần để tổ chức sự kiện. Chile đã hủy bỏ tổ chức sự kiện do bất ổn trong nước.

Thư ký Công ước khung Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu Patricia Espinosa đánh giá cao sự phối hợp của các nước trong việc chuẩn bị cho sự kiện chỉ trong một thời gian ngắn.

“Đây là một hình mẫu đặc biệt về sự hợp tác của các nước theo tinh thần hợp tác quốc tế đa phương. Điều này càng có ý nghĩa hơn trong sự phối hợp chặt chẽ giữa các nước trong chương trình nghị sự quan trọng về biến đổi khí hậu”, bà Espinosa cho biết.

Hội nghị kéo dài 2 tuần diễn ra trong bối cảnh thế giới vẫn đang phải gồng mình chống chọi và khắc phục hậu quả ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. Nắng nóng bất thường tại châu Âu, những vụ cháy rừng chưa có tiền lệ xảy ra từ Nam Mỹ cho tới Australia, những trận lũ lụt lịch sử ở nhiều nước...

Một loạt các báo cáo của các cơ quan khí tượng gần đây cho thấy hậu quả của biến đổi khí hậu, không chỉ đơn thuần là một vấn đề dài hạn mà là một cuộc khủng hoảng toàn cầu, trong đó nếu tiếp tục chậm trễ, con người sẽ không còn điểm quay đầu.

Bộ trưởng Chile Carolina Schmidt- quốc gia đồng chủ tịch COP năm nay bày tỏ hi vọng vào các bước đi tích cực để đối phó với tình trạng ấm nóng toàn cầu tại hội nghị.

“Hội nghị COP 25 khai mạc cho thấy sự khẩn cấp và tham vọng để thực sự đạt được các mục tiêu chấm dứt tình trạng biến đổi khí hậu trên thế giới. Chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác cùng nhau, trước sự khẩn cấp để tạo ra sự thay đổi, đặt người dân làm trung tâm và theo một cách công bằng - đó là cách duy nhất các nước nên hợp tác”, bà Schmidt nhấn mạnh.

Kỳ vọng là rất lớn nhưng rõ ràng cơ hội để đạt được bước đột phá tại hội nghị này là không nhiều. Tính đến thời điểm hiện nay chỉ có tổng cộng 71 nước, hầu hết là các nước có lượng khí thải thấp, cam kết đưa mức phát thải về bằng 0 vào năm 2050.

Các nước lớn như Trung Quốc hay Ấn Độ khó có khả năng đưa ra các mục tiêu lớn hơn tại hội nghị, với khẳng định rằng họ đang làm nhiều hơn những gì được yêu cầu. Ngoài ra vẫn có sự tranh cãi giữa các nước giàu và phát triển trong các khoản đóng góp và hỗ trợ cho các quốc gia đang phát triển đối phó với biến đổi khí hậu.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guteres kêu gọi các nước cần phải có ý nguyện chính trị hợp tác để giải quyết các thách thức toàn cầu: “Những gì chúng ta đang thiếu đó là ý nguyện chính trị, ý nguyện chính trị để đưa ra giá carbon, ý nguyện để giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, ý nguyện chính trị trong việc mạnh tay đánh thuế gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường thay vì người dân. Chúng ta cần phải chung tay hợp tác để tạo ra sự thay đổi”.

Ngay trước thềm hội nghị, hàng chục nghìn người đã xuống đường tuần hành, trong đó chủ yếu là tại châu Âu và châu Á. Các cuộc tuần hành này với hy vọng có thể gây sức ép với các nhà lãnh đạo thế giới tham dự COP 25 cần phải có hành động cụ thể để cứu trái đất trước khi quá muộn./.