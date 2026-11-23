Dù là kỳ hội nghị kéo dài nhất, chủ tịch hội nghị Murat Kurum (đại diện Thổ Nhĩ Kỳ) đã phát biểu tại phiên họp toàn thể bế mạc rằng ông nhận thấy không thể đạt được thỏa thuận nào, đồng thời xác nhận sẽ không đưa ra thêm bất kỳ văn bản mới nào.

Bộ trưởng Môi trường Ireland, ông Darragh O'Brien, cho biết Liên minh châu Âu không thể ủng hộ thỏa thuận được đề xuất, một phần vì văn bản này không hề đề cập đến nhiên liệu hóa thạch - tác nhân mà các nhà khoa học khẳng định là nguyên nhân gây ra tình trạng nóng lên toàn cầu. Saudi Arabia cùng các quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn khác đã vận động mạnh mẽ để loại bỏ mọi nội dung liên quan đến nhiên liệu hóa thạch ra khỏi văn bản.

Hội nghị khí hậu COP31 đổ vỡ vì bất đồng về nhiên liệu hóa thạch. Ảnh: Reuters

Phát biểu với truyền thông sau khi hội nghị thượng đỉnh không đạt được sự đồng thuận về các quyết định do phía chủ tịch đề xuất, Thư ký điều hành của Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, ông Simon Stiell bày tỏ “thất vọng sâu sắc” và nhấn mạnh rằng “thế giới không thể để tình trạng này lặp lại”.

“Các tác động của biến đổi khí hậu đang ngày càng trở nên tồi tệ. Chi phí nhiên liệu hóa thạch đang thúc đẩy lạm phát trên khắp các nền kinh tế. Và ngưỡng vượt quá 1,5 độ C đang đến gần. Trước hội nghị tại Paris, chúng ta từng đối mặt với kịch bản nhiệt độ toàn cầu tăng gần 5 độ C, còn hiện nay con số đó là 2,6 độ C”, ông Stiell nói.

Các tổ chức phi chính phủ và các nhà hoạt động môi trường bày tỏ thất vọng trước kết quả đàm phán, cho rằng các bên chưa đạt được những cam kết đủ mạnh về chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch, cũng như các biện pháp cụ thể nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Theo họ, việc thừa nhận các bằng chứng khoa học, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và bảo đảm nguồn tài chính cho hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu cần được triển khai đồng bộ, nhất là trong bối cảnh các giới hạn an toàn về khí hậu đang bị vượt qua.

Các nhà hoạt động cũng chỉ trích sự thiếu quyết tâm chính trị từ các nền kinh tế phát triển, trong đó có Mỹ và các nước châu Âu, đối với việc huy động nguồn tài chính khí hậu. Theo họ, giới lãnh đạo các nước này chưa có đủ nỗ lực nâng cao nhận thức cộng đồng và vận động sự ủng hộ của người dân đối với việc phân bổ nguồn lực cho ứng phó với biến đổi khí hậu. Đây được xem là một trong những nguyên nhân khiến các cuộc đàm phán tiếp tục rơi vào bế tắc.