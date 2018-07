Hội nghị Nga-Mỹ: Tổng thống Trump chuẩn bị cho bầu cử giữa nhiệm kỳ?

Trở về từ Helsinki (Phần Lan) sau Hội nghị thượng đỉnh được đánh giá là mang tính lịch sử với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua (17/7) đã tìm cách xoa dịu “những cái đầu nóng” ở bên trong nước Mỹ. Tổng thống Mỹ Trump (bìa phải). Ảnh: PBS.

Ông chủ thứ 45 của Nhà Trắng đã bất ngờ lên tiếng công nhận kết luận của cơ quan tình báo nước này về sự can dự của Nga vào cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016, hoàn toàn trái ngược với những tuyên bố đưa ra trước đó tại Helsinki, mà ông cho là do “cách diễn đạt”.

Phát biểu tại cuộc họp báo đầu tiên ở Nhà Trắng sau khi trở về từ Helsinki, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng công nhận kết luận của cơ quan tình báo nước này, trong đó cho rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. Ông chủ Nhà Trắng cho rằng, ông đã diễn đạt không tốt suy nghĩ của mình trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Helsinki và điều ông muốn nói tại cuộc họp báo là “ông không thấy lý do gì để Nga không can thiệp vào cuộc bầu cử của Mỹ”, chứ không phải là “không có lý do gì để Nga can thiệp vào cuộc bầu cử”.

Tuy nhiên, ông Donald Trump cũng khẳng định, sự can thiệp của Nga không ảnh hưởng đến kết quả cuộc bầu cử, đồng thời cam kết chính quyền Mỹ sẽ làm mọi cách để bảo vệ cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới.

"Trong một câu quan trọng trong bài phát biểu của tôi, tôi đã nói từ “có” thay vì từ “không”, câu đó nên là “tôi thấy không có lý do nào để tin Nga không can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ”. Tôi nghĩ rằng có một chút không rõ ràng trong phát biểu của mình và vì thế cần phải làm rõ điều này.”

Ông Trump thừa nhận nói nhầm về việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016 VOV.VN - Tổng thống Mỹ thừa nhận đã nói nhầm về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử TT Mỹ năm 2016 tại cuộc họp báo chung với TT Nga tại Phần Lan.

Lời cải chính được Tổng thống đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông Donald Trump lên Twitter mô tả cuộc gặp thượng đỉnh của ông với người đứng đầu nước Nga Vladimir Putin là ‘thành công to lớn’ và nói rằng “thậm chí còn tốt hơn” là cuộc họp với các đồng minh NATO trước đó.

Cần phải nhắc lại, chuyến công du châu Âu của người đứng đầu nước Mỹ đã cho thấy một nghịch lý khá rõ ràng, đó là khi gặp các đồng minh, ông Donald Trump đã tỏ rõ quyết tâm “đánh gục” họ, còn tại Helsinki, ông lại mong muốn tìm kiếm một “tình bạn” với nước Nga của ông Vladimir Putin, bất chấp những căng thẳng và bất đồng giữa hai nước.

Chính vì thế là không khó hiểu khi chuyến đi này của ông đã vấp phải những bình luận tiêu cực của nhiều nghị sĩ và các chuyên gia địa chính trị. Ngoài Thượng nghị sĩ Rand Paul, rất ít những người Cộng hòa công khai ủng hộ sự thể hiện của vị Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ này tại cuộc gặp song phương đầu tiên với người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Trong một phát biểu ngày 17/7, Chủ tịc Hạ viện Paul Ryan thuộc đảng Cộng hòa cảnh báo, Tổng thống Nga không chia sẻ chung các giá trị với nước Mỹ.

Hiện vẫn chưa rõ liệu những phát biểu tại Helsinki của ông Donald Trump có phải là “lỡ lời” hay không, cũng như không một ai biết được là liệu cách thức hoạt động ngoại giao của Tổng thống Mỹ có phá hủy mối quan hệ giữa đôi bờ Đại Tây Dương hay không, song một điều chắc chắn là người đứng đầu nước Mỹ đang tìm cách thu phục lá phiếu của cử tri cho các cuộc bầu cử sắp tới.

Hiện quyền kiểm soát của đảng Cộng hòa ở cả Hạ viện và Thượng viện đang bị lung lay. Kết quả của cuộc bầu cử tháng 11 tới đây có thể ảnh hưởng sâu sắc đến nhiệm kì Tổng thống của ông Donald Trump và ông không thể không để ý tới. Trong một dấu hiệu cho thấy một cách tiếp cận mới liên quan đến Nga, Nhà Trắng hôm qua ra thông cáo, với giọng điệu được đánh giá là cứng rắn bất thường, trong đó nhấn mạnh, Tổng thống Donald Trump đang bảo vệ các cuộc bầu cử của nước Mỹ và sẵn sàng đương đầu với các hoạt động tiêu cực của Nga./. Ảnh: Những khoảnh khắc ấn tượng trong cuộc gặp Thượng đỉnh Trump-Putin VOV.VN - Ngày 16/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiên có cuộc gặp Thượng đỉnh chính thức tại Helsinki, Phần Lan.