Hội nghị Ngoại trưởng G20 kết thúc với nhiều bất đồng sâu sắc

Sau hai ngày thảo luận, các ngoại trưởng G20 đã không thể thống nhất lập trường về một số vấn đề an ninh toàn cầu quan trọng. Thay vì một tuyên bố chung được tất cả thành viên thông qua, Mỹ, với vai trò nước Chủ tịch G20, đưa ra bản tổng kết của nước Chủ tịch, đề cập các ưu tiên như an ninh năng lượng, an ninh lương thực, tự do hàng hải và bảo đảm chuỗi cung ứng, nhưng không công bố những thỏa thuận mới cụ thể.

Bất đồng lớn nhất tại hội nghị liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine và sự tham dự của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, theo lời mời của Ngoại trưởng Mỹ Rubio. Các nước châu Âu tiếp tục chỉ trích Moscow, yêu cầu Nga chấp nhận một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, đồng thời phản đối việc bình thường hóa quan hệ với Nga khi xung đột vẫn tiếp diễn.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại họp báo kết thúc hội nghị.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh Liên minh châu Âu Kaja Kallas cáo buộc Ngoại trưởng Nga đưa ra những thông tin sai lệch về Ukraine. Trong khi đó, ông Lavrov khẳng định Moscow không chấp nhận bất kỳ giải pháp nào khiến Ukraine trở thành mối đe dọa quân sự đối với các lợi ích an ninh của Nga.

Căng thẳng thậm chí khiến kế hoạch chụp ảnh chung của các ngoại trưởng G20 bị hủy bỏ, sau khi một số đoàn châu Âu và các đối tác phản đối xuất hiện cùng Ngoại trưởng Nga.

Bên cạnh Ukraine, cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran cũng gây chia rẽ tại hội nghị. Nhiều quốc gia quan ngại nguy cơ Washington nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Tehran, có thể kéo theo những hành động đáp trả và làm gia tăng bất ổn tại Trung Đông. Những diễn biến tại eo biển Hormuz và các tuyến vận tải chiến lược khác cũng đặt ra thách thức đối với an ninh năng lượng và thương mại toàn cầu.

Các thành viên G20 còn tồn tại khác biệt về chính sách thuế quan của Mỹ, các vấn đề thương mại và chuỗi cung ứng, cũng như những hoạt động của Trung Quốc tại Biển Đông, Biển Hoa Đông và Hoàng Hải. Ngoài ra, việc chính quyền Tổng thống Donald Trump không mời Nam Phi, một thành viên G20, tham dự hội nghị cũng vấp phải sự phản đối của một số nước.

Hội nghị Ngoại trưởng G20 kết thúc mà không đưa ra được tuyên bố chung

Một bất đồng khác liên quan đến đề xuất kết nạp Ba Lan vào G20. Trong khi Mỹ công khai ủng hộ Ba Lan trở thành thành viên chính thức, Nga phản đối đề xuất này và cho rằng việc mở rộng thành viên phải dựa trên sự đồng thuận của toàn bộ nhóm.

Phát biểu tại cuộc họp báo kết thúc hội nghị, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thừa nhận các nước vẫn chưa tiến gần đến những giải pháp được tất cả thành viên chấp nhận. Tuy nhiên, ông cho rằng vẫn có những lĩnh vực các nước có thể hợp tác, đặc biệt là bảo đảm chuỗi cung ứng và nguồn cung khoáng sản quan trọng. Theo ông, một số thành viên đang tích cực phối hợp nhằm tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề kinh tế cụ thể, bất chấp khác biệt về địa chính trị.

Đề cập cuộc xung đột Ukraine, Ngoại trưởng Rubio cho rằng triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình thông qua đàm phán vẫn chưa rõ ràng. Ông đồng thời bảo vệ quyết định mời Ngoại trưởng Nga tham dự G20, nhấn mạnh rằng việc giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình đòi hỏi phải duy trì đối thoại với cả Moscow và Kiev.

Trong ngày làm việc cuối cùng, Ngoại trưởng Mỹ cũng chủ trì phiên thảo luận về tự do hàng hải tại eo biển Hormuz, Biển Đỏ, Biển Đen và Biển Đông, đồng thời có các cuộc gặp bên lề với ngoại trưởng Australia, Ấn Độ và Nhật Bản.

Mặc dù không đạt được tuyên bố chung, các nước tham dự vẫn nhất trí tiếp tục nỗ lực thu hẹp khác biệt, hướng tới Hội nghị Thượng đỉnh G20 dự kiến diễn ra tại Miami vào tháng 12. Tuy nhiên, những bất đồng về Ukraine, Iran và thương mại cho thấy việc tìm kiếm một lập trường chung giữa các nền kinh tế lớn vẫn sẽ là thách thức không nhỏ đối với nước Chủ tịch Mỹ.