Hội nghị Ngoại trưởng G20 thúc đẩy thương mại tự do và công bằng

Ngoài 20 nước trong nhóm G20, có 9 nước là khách mời trong đó có Việt Nam đã tham gia Hội nghị. Tự do thương mại, Hiện thực Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) và viện trợ phát triển Châu phi là những chủ đề chính được tập trung thảo luận tại Hội nghị.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G20 diễn ra trong ngày 22-23/11.

Trong ngày 23/11, dựa trên bản Tuyên bố chung hội nghị cấp cao Osaka đã được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka tháng 6 vừa qua đề xuất việc hiện thực môi trường đầu tư, thương mại tự do và công bằng, Hội nghị Ngoại trưởng G20 đã tập trung thảo luận về cải cách Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và xây dựng qui tắc quốc tế về kinh tế số.



Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Tohimitsu chủ trì Hội nghị.

Tại đây, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Tohimitsu đã đề cập tới khuôn khổ của tự do thương mại trong đó có sự tham gia của Nhật Bản bao gồm Hiệp định tự do thương mại Nhật-Mỹ đã được ký kết trước đó. Ông nhấn mạnh rằng tăng cường thể chế tự do thương mại trong việc duy trì tăng trưởng bền vững của nền kinh tế thế giới là điều không thể thiếu trong bối cảnh hiện nay.

Bên cạnh đó, ông Motegi cũng cho rằng Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) là rất cần thiết đối với việc cấu trúc một nền kinh tế toàn cầu dựa trên nguyên tắc công bằng và trật tự.

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn dự Hội nghị.

Ngoài phiên thảo luận về thương mại tự do, hai phiên thảo luận chính với chủ đề Hiện thực Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), viện trợ phát triển Châu phi cũng được thảo luận và thống nhất một số vấn đề liên quan tới chủ đề./.