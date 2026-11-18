

Sáng kiến nêu rõ, dưới sự dẫn dắt của 4 lĩnh vực ưu tiên là mở cửa bao trùm, tăng trưởng sáng tạo, kết nối và hợp tác cùng thắng, cộng đồng doanh nghiệp châu Á - Thái Bình Dương sẵn sàng cùng tất cả các nền kinh tế thực hiện đầy đủ “Tầm nhìn APEC Putrajaya 2040”, cùng xây dựng Cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương mở, năng động, kiên cường và hòa bình, đồng thời biến chủ đề năm nay của APEC thành những hành động cụ thể, giúp khu vực này tiếp tục là động lực tăng trưởng năng động nhất thế giới và cộng đồng cùng thịnh vượng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp 2026. Ảnh: China Daily

Trước đó, phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi các nền kinh tế duy trì hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, lấy Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) làm trung tâm; đồng thời loại bỏ các rào cản thương mại và đầu tư, bảo đảm chuỗi cung ứng toàn cầu ổn định, thông suốt.

Ông Tập Cận Bình cũng đề xuất tăng cường hợp tác quốc tế về đổi mới khoa học - công nghệ, kinh tế số và trí tuệ nhân tạo (AI), thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát thải thấp. Nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định nước này sẽ tiếp tục mở cửa lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường và cải thiện môi trường đầu tư cho doanh nghiệp nước ngoài.

Dự và phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đề nghị APEC thúc đẩy 3 định hướng chiến lược gồm: Tiên phong trong thúc đẩy môi trường thương mại và đầu tư rộng mở, tạo xung lực mới cho hội nhập và liên kết kinh tế; kiến tạo động lực tăng trưởng mới và khai mở những không gian phát triển mới; lấy sự phồn vinh của người dân và doanh nghiệp làm trọng tâm của hợp tác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chào đón các doanh nghiệp APEC và nhà đầu tư quốc tế mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực chiến lược như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, năng lượng sạch, công nghiệp xanh và hạ tầng hiện đại; khuyến khích các tập đoàn đa quốc gia đặt trụ sở khu vực, trung tâm nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã đến Thâm Quyến và phát biểu tại hội nghị. Thủ tướng Singapore Lawrence Wong cũng có mặt tại thành phố này để tham dự hội nghị, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Thâm Quyến sau khi kết thúc các hoạt động tại Philippines và được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đích thân đón tại sân bay trong một động thái ngoại giao hiếm thấy.

Cũng tại hội nghị, Trung Quốc đã chuyển giao vai trò Chủ tịch Hội nghị Thượng định doanh nghiệp 2027 cho Việt Nam.