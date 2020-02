Hội thảo về đảm bảo tình hình an ninh tại Biển Đông ở Paris (Pháp)

Ngày 25/2, tại Viện Ngôn ngữ và Văn hóa phương Đông (Paris – Cộng hòa Pháp), đã diễn ra hội thảo về tình hình Biển Đông, các thách thức và giải pháp nhằm đảm bảo an ninh chung. Hội thảo do Quỹ Gabriel Péri, một trung tâm nghiên cứu có uy tín tại Pháp tổ chức.

Hội thảo về tình hình trên Biển Đông diễn ra tại Viện Ngôn ngữ và Văn hóa phương Đông (Inalco), do Quỹ Gabriel Péri, một trung tâm nghiên cứu có uy tín tại thủ đô Paris tổ chức. Hội thảo có chủ đề «Biển Đông và khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, làm sao để đảm bảo an ninh chung? ».

Tại hội thảo, các nhà nghiên cứu đến từ các Trung tâm nghiên cứu, giảng viên các trường đại học, học viên Viện Ngôn ngữ và Văn hóa phương Đông có dịp trao đổi về tình hình diễn ra trên Biển Đông và khu vực biển mà nước Pháp, cũng như một số quốc gia khác, sử dụng thuật ngữ Ấn Độ - Thái Bình Dương, thông qua 3 phần thảo luận do các nhà nghiên cứu uy tín của Pháp chủ trì.

Ba phần thảo luận với các nội dung tập trung vào vai trò của pháp luật quốc tế trong giải quyết các tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, các thách thức trong vấn đề bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản trên biển và các biện pháp để đảm bảo an ninh chung trên khu vực Biển Đông cũng như khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Ông Alain Obadia, Chủ tịch Quỹ Gabriel Péri, cho biết: «Chúng tôi quyết định theo dõi rất sát tình hình trên Biển Đông, bởi vì đây là khu vực hết sức nhạy cảm đối thế giới nói chung. Gần 50% giao thương hàng hải của thế giới đi qua khu vực này. Với khuynh hướng nghiên cứu của mình, chúng tôi quyết định tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này dưới mọi góc độ như pháp lý, kinh tế, môi trường và lịch sử. Chúng tôi nghĩ rằng các thông tin mà chúng tôi mang đến, thông qua các bài phát biểu của các diễn giả là chuyên gia về vấn đề này, có thể góp phần vào việc phát triển các vấn đề đang được đặt ra một cách hòa bình».

Tại hội thảo, các nhà nghiên cứu đều khẳng định, mọi tranh chấp trên Biển Đông đều cần phải giải quyết dựa trên luật pháp quốc tế, đặc biệt là dựa trên Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS). Biển Đông là khu vực biển quốc tế, quyền tự do hàng hải, hàng không tại khu vực cần được đảm bảo. Bên cạnh đó, Biển Đông cũng là khu vực có hệ sinh thái đa dạng, các quốc gia có chủ quyền trên biển Đông và tất cả các quốc gia có hoạt động trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương cần có các biện pháp nhằm bảo vệ môi trường và khai thác bền vững các nguồn hải sản trong khu vực biển này.

Các nhà nghiên cứu cũng nhấn mạnh tới tầm quan trọng của sự hợp tác giữa các nước ASEAN và Trung Quốc trong việc đảm bảo an ninh chung trong khu vực biển Đông và Ấn Độ - Thái Bình Dương, đồng thời khẳng định việc các nước trên thế giới, trong đó có Pháp, hiện diện trên biển Đông góp phần đảm bảo an ninh chung, cũng như đảm bảo quyền tự do hàng hải, hàng không theo luật pháp quốc tế./.