Cuộc tổng đình công do Tổng liên đoàn Lao động Italy (CGIL) phát động, phối hợp cùng các công đoàn cơ sở như Cobas. Hoạt động biểu tình diễn ra đồng loạt tại khoảng 100 quảng trường ở hơn 100 thành phố lớn như Rome, Milan, Turin, Naples và Palermo, khiến hoạt động tại nhiều trường học, bệnh viện và hệ thống giao thông công cộng bị gián đoạn cục bộ.

Nhiều người dân bày tỏ sự bất bình trước tình trạng hóa đơn năng lượng và chi tiêu thiết yếu của các hộ gia đình tăng cao. Ảnh: Reuters

Sự kiện lần này cũng hòa chung nhịp với chuỗi hành động quốc tế của giới trẻ và sinh viên tại hơn 45 thành phố thuộc khoảng 20 quốc gia châu Âu (diễn ra từ ngày 20 đến 22/11), tập trung vào các vấn đề chi phí sinh hoạt, biến đổi khí hậu và phản đối xu hướng "quân sự hóa" ngân sách.

Tại khu vực trung tâm lịch sử của thủ đô Rome, hàng chục nghìn người đã chia thành ba đoàn diễu hành lớn xuất phát từ Đấu trường La Mã (Colosseum) và khuôn viên Đại học La Sapienza. Người biểu tình mang theo nhiều biểu ngữ như "Giáo dục kiến tạo, chiến tranh hủy diệt" hay "Dành ngân sách cho trường học, không dành cho chiến tranh", yêu cầu chính phủ tăng lương, củng cố an sinh xã hội và chuyển hướng đầu tư công từ lĩnh vực quốc phòng sang y tế, giáo dục.

Chia sẻ tại cuộc tuần hành, nhiều người dân bày tỏ sự bất bình trước tình trạng hóa đơn năng lượng và chi tiêu thiết yếu của các hộ gia đình tăng cao trong khi chính phủ chưa có giải pháp hỗ trợ thỏa đáng. Nhiều sinh viên thậm chí lên tiếng kêu gọi chính phủ của Thủ tướng Giorgia Meloni từ chức, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng thư ký CGIL Maurizio Landini về việc cải tổ sâu rộng mô hình kinh tế - xã hội của Italy.

Giới quan sát nhận định làn sóng phản đối lần này tạo ra sức ép đáng kể lên liên minh cầm quyền của Thủ tướng Giorgia Meloni ngay trước thềm cuộc thảo luận và bỏ phiếu thông qua dự thảo Luật Ngân sách 2027 tại Quốc hội Italy vào cuối năm nay. Lãnh đạo CGIL cũng tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động đấu tranh và đối thoại nếu chính phủ không có những điều chỉnh thực chất nhằm bảo vệ sức mua và quyền lợi của người lao động.