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Hơn 100.000 người xuống đường trong đợt biểu tình thứ năm ở Pháp

Chủ Nhật, 11:18, 15/11/2026
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VOV.VN - Ngày 14/11, làn sóng biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt đắt đỏ bước sang "Hồi V" (Acte V) với hàng chục cuộc tuần hành diễn ra trên khắp nước Pháp, tạo bước đệm cho một đợt tổng đình công mới dự kiến diễn ra vào ngày 17/11 tới.


Theo số liệu từ Bộ Nội vụ Pháp, có khoảng 106.000 người đã xuống đường biểu tình trên toàn quốc, trong đó có 24.000 người tại thủ đô Paris. Tuy nhiên, liên minh các tổ chức thanh niên và sinh viên (gồm Union étudiante, USL, Fage, Unef) đưa ra con số lên tới 200.000 người trên cả nước và gần 100.000 người tại riêng Paris.

Để đảm bảo an ninh cho khoảng 50 đến 60 đoàn biểu tình, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez đã huy động khoảng 70.000 cảnh sát và hiến binh, tương đương quy mô của ba ngày thứ Bảy trước đó. Tính đến 17h00 cùng ngày (theo giờ địa phương), nhà chức trách ghi nhận 121 trường hợp bị bắt giữ trên toàn quốc, riêng tại Paris là 22 người, bao gồm 3 trẻ vị thành niên.

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Theo số liệu từ Bộ Nội vụ Pháp, có khoảng 106.000 người đã xuống đường biểu tình trên toàn quốc, trong đó có 24.000 người tại thủ đô Paris. Ảnh: Reuters

Bên cạnh mục tiêu chính là phản đối vật giá leo thang, đòi tăng lương và bổ sung ngân sách cho giáo dục, các cuộc biểu tình lần này còn quy tụ nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền và phong trào "Áo vàng". Một trong những vấn đề gây tranh cãi là dự luật về quyền suy đoán sử dụng vũ khí hợp pháp của lực lượng hành pháp, vốn vấp phải sự phản đối từ nhiều tổ chức nhân quyền vì lo ngại nguy cơ lạm quyền. Tại Paris và Marseille, nhiều khẩu hiệu gay gắt nhắm vào Tổng thống Emmanuel Macron, Bộ trưởng Nội vụ và lực lượng cảnh sát đã được hô vang trên đường phố.

Dù số lượng người tham gia có phần hạ nhiệt ở một số nơi, đại diện phong trào "Áo vàng" và các tổ chức sinh viên khẳng định phong trào không hề suy yếu mà đang "bén rễ" sâu hơn do sự bất mãn tích tụ trong xã hội. Ngay sau ngày 14/11, các công đoàn và tổ chức sinh viên đã kêu gọi người dân tiếp tục xuống đường quy mô lớn vào ngày 17/11 tới. Đợt đình công và biểu tình sắp tới do Tổng Liên đoàn Lao động (CGT) phát động, với sự hưởng ứng của công đoàn CFDT khu vực công, sau khi chính phủ từ chối tăng điểm chỉ số lương cho công chức vào hôm 13/11 vừa qua.

Anh Tuấn/VOV-Paris
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