Hơn 2.600 chuyến bay bị ảnh hưởng khói mù, hàng không Indonesia thiệt hại lớn

Theo dữ liệu của Bộ Giao thông vận tải Indonesia đưa ra hôm 20/10, ghi nhận 2.604 chuyến bay nội địa phải huỷ, hoãn hoặc chuyển hướng do cháy rừng và cháy bùn đất kể từ tháng 8. Chỉ trong mấy ngày cuối tuần qua, đã có gần 150 chuyến bay bị ảnh hưởng do khói mù tiếp tục lan rộng từ cháy rừng ở Sumatra và Kalimantan.

Khói mù do cháy rừng ở Kalimantan và Sumatra đã lan rộng đến thủ đô Jakarta, Indonesia hôm 17/10.

Phát biểu trước báo giới ngày 21/10, ông Alvin Lie thuộc Hiệp hội Hành khách Hàng không Indonesia (Apjapi) cho biết, gián đoạn các chuyến bay liên quan đến khói mù không chỉ cắt giảm doanh thu trong ngành hàng không và thay đổi lịch trình bay, mà còn ảnh hưởng đến các nhà khai thác sân bay, cung cấp dịch vụ hàng không và các nhà bán lẻ. Hành khách cũng phải chịu thiệt hại ngay cả khi tiền vé được hoàn lại, vì các chuyến bay bị hủy có thể bỏ lỡ cơ hội kinh doanh, cam kết công việc và chăm sóc, cứu chữa người bệnh.

Chuyên gia kinh doanh hàng không Gatot Rahardjo cũng cho biết, việc hủy bỏ và trì hoãn các chuyến bay do thiên tai, như cháy rừng, núi lửa phun trào, là nhằm đảm bảo an toàn, chứ không phải lỗi của các hãng hàng không. Do đó, các hãng hàng không có thể cung cấp cho hành khách các chuyến bay khác hoặc bằng phương tiện khác, mà không có nghĩa vụ bồi thường cho hành khách.

Hiệp hội các hãng hàng không quốc gia Indonesia (INACA) khuyến nghị các hãng hàng không có sự linh hoạt để cắt giảm chi phí trong thời gian gián đoạn. Tăng cường phối hợp giữa chính phủ và ngành công nghiệp để giải quyết những áp lực mà các hãng vận tải trong nước phải đối mặt. Đồng thời kêu gọi chính phủ đẩy nhanh các biện pháp khống chế đám cháy, trong bối cảnh các hãng còn chịu sức ép từ giá nhiên liệu, căng thẳng địa chính trị và đồng rupiah suy yếu.