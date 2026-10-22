English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hơn 2.600 chuyến bay bị ảnh hưởng khói mù, hàng không Indonesia thiệt hại lớn

Thứ Năm, 10:28, 22/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngành hàng không của Indonesia đang phải đối mặt với áp lực hoạt động và chi phí tài chính, do cháy rừng và cháy bùn đất làm gián đoạn hơn 2.600 chuyến bay nội địa kể từ tháng 8, ảnh hưởng đến lịch trình của các hãng hàng không, doanh thu sân bay và kế hoạch của hành khách.

Theo dữ liệu của Bộ Giao thông vận tải Indonesia đưa ra hôm 20/10, ghi nhận 2.604 chuyến bay nội địa phải huỷ, hoãn hoặc chuyển hướng do cháy rừng và cháy bùn đất kể từ tháng 8. Chỉ trong mấy ngày cuối tuần qua, đã có gần 150 chuyến bay bị ảnh hưởng do khói mù tiếp tục lan rộng từ cháy rừng ở Sumatra và Kalimantan

hon 2.600 chuyen bay bi anh huong khoi mu, hang khong indonesia thiet hai lon hinh anh 1
Khói mù do cháy rừng ở Kalimantan và Sumatra đã lan rộng đến thủ đô Jakarta, Indonesia hôm 17/10.

Phát biểu trước báo giới ngày 21/10, ông Alvin Lie thuộc Hiệp hội Hành khách Hàng không Indonesia (Apjapi) cho biết, gián đoạn các chuyến bay liên quan đến khói mù không chỉ cắt giảm doanh thu trong ngành hàng không và thay đổi lịch trình bay, mà còn ảnh hưởng đến các nhà khai thác sân bay, cung cấp dịch vụ hàng không và các nhà bán lẻ. Hành khách cũng phải chịu thiệt hại ngay cả khi tiền vé được hoàn lại, vì các chuyến bay bị hủy có thể bỏ lỡ cơ hội kinh doanh, cam kết công việc và chăm sóc, cứu chữa người bệnh. 

Chuyên gia kinh doanh hàng không Gatot Rahardjo cũng cho biết, việc hủy bỏ và trì hoãn các chuyến bay do thiên tai, như cháy rừng, núi lửa phun trào, là nhằm đảm bảo an toàn, chứ không phải lỗi của các hãng hàng không. Do đó, các hãng hàng không có thể cung cấp cho hành khách các chuyến bay khác hoặc bằng phương tiện khác, mà không có nghĩa vụ bồi thường cho hành khách.

Hiệp hội các hãng hàng không quốc gia Indonesia (INACA) khuyến nghị các hãng hàng không có sự linh hoạt để cắt giảm chi phí trong thời gian gián đoạn. Tăng cường phối hợp giữa chính phủ và ngành công nghiệp để giải quyết những áp lực mà các hãng vận tải trong nước phải đối mặt. Đồng thời kêu gọi chính phủ đẩy nhanh các biện pháp khống chế đám cháy, trong bối cảnh các hãng còn chịu sức ép từ giá nhiên liệu, căng thẳng địa chính trị và đồng rupiah suy yếu.

PV/VOV-Jakarta
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Singapore, Malaysia đồng loạt nâng mức ứng phó ô nhiễm khói mù
Singapore, Malaysia đồng loạt nâng mức ứng phó ô nhiễm khói mù

VOV.VN - Trước diễn biến khói bụi xuyên biên giới tiếp tục ảnh hưởng nhiều nước Đông Nam Á, Singapore tuyên bố sẽ mạnh tay xử lý các doanh nghiệp nghi liên quan đến các vụ cháy rừng, trong khi Malaysia xem xét các biện pháp ứng phó khẩn cấp, bao gồm khả năng đóng cửa trường học để bảo vệ sức khỏe học sinh.

Singapore, Malaysia đồng loạt nâng mức ứng phó ô nhiễm khói mù

Singapore, Malaysia đồng loạt nâng mức ứng phó ô nhiễm khói mù

VOV.VN - Trước diễn biến khói bụi xuyên biên giới tiếp tục ảnh hưởng nhiều nước Đông Nam Á, Singapore tuyên bố sẽ mạnh tay xử lý các doanh nghiệp nghi liên quan đến các vụ cháy rừng, trong khi Malaysia xem xét các biện pháp ứng phó khẩn cấp, bao gồm khả năng đóng cửa trường học để bảo vệ sức khỏe học sinh.

Singapore kích hoạt ứng phó khẩn với khói mù, sẵn sàng chi viện Indonesia
Singapore kích hoạt ứng phó khẩn với khói mù, sẵn sàng chi viện Indonesia

VOV.VN - Khói mù tại Singapore đang ở mức nghiêm trọng nhất kể từ đầu năm 2026 do các vụ cháy rừng và than bùn tại Indonesia.

Singapore kích hoạt ứng phó khẩn với khói mù, sẵn sàng chi viện Indonesia

Singapore kích hoạt ứng phó khẩn với khói mù, sẵn sàng chi viện Indonesia

VOV.VN - Khói mù tại Singapore đang ở mức nghiêm trọng nhất kể từ đầu năm 2026 do các vụ cháy rừng và than bùn tại Indonesia.

Indonesia tuân thủ cơ chế của ASEAN giải quyết khói mù xuyên biên giới
Indonesia tuân thủ cơ chế của ASEAN giải quyết khói mù xuyên biên giới

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Indonesia tuyên bố, Indonesia luôn tuân thủ các cơ chế của ASEAN trong việc xử lý tình trạng cháy rừng và đất, cũng như các tác động với tình trạng khói mù đã lan sang một số quốc gia trong khu vực.

Indonesia tuân thủ cơ chế của ASEAN giải quyết khói mù xuyên biên giới

Indonesia tuân thủ cơ chế của ASEAN giải quyết khói mù xuyên biên giới

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Indonesia tuyên bố, Indonesia luôn tuân thủ các cơ chế của ASEAN trong việc xử lý tình trạng cháy rừng và đất, cũng như các tác động với tình trạng khói mù đã lan sang một số quốc gia trong khu vực.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ