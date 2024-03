Hơn 30 tấn ma tuý tổng hợp đã được tiêu thụ tại Australia chỉ trong năm 2023

Theo Báo cáo tình trạng ma tuý năm 2023 được Chương trình giám sát ma tuý thuộc Uỷ ban Tình báo Hình sự Australia (ACIC) công bố ngày 18/3, số lượng ma tuý tổng hợp bất hợp pháp đã được tiêu thụ trót lọt tại Australia năm 2023 đã lên tới hơn 30 tấn, trị giá khoảng 12,4 tỷ AUD, trong đó có hơn 80% là methylamphetamine, còn lại 20% là các loại ma tuý khác như heroin, cocaine, ketamine, oxycodone, fentanyl và cần sa.

Ma túy tại Australia. Ảnh: DT.

Theo Giám đốc điều hành ACIC Heather Cook, số tiền thu được từ việc bán ma túy đang được “rửa trong nước và ra khỏi Australia để nhét vào túi của các trùm tội phạm có tổ chức nghiêm trọng ở nước ngoài”. Việc sử dụng cocaine, heroin và ketamine được tiêu thụ nhiều hơn ở các thành phố và thủ đô, trong khi những người ở khu vực nông thôn lại phổ biến methylamphetamine, oxycodone, fentanyl và cần sa.

Theo báo cáo, chỉ riêng việc thông qua giám sát và thử nghiệm nước thải của 57% dân số Australia (tương đương 14,5 triệu người), ACIC phát hiện, bang New South Wales đứng đầu về tiêu thụ methylamphetamine, với tổng số 3,2 tấn, tiếp theo là bang Victoria (2,7 tấn), bang Queensland với 1.9 tấn và bang Nam Australia đứng thứ năm với gần 1 tấn - tăng 21% so với cùng kỳ năm 2022. Các thống kê khác cũng cho thấy bang New South Wales cũng là nơi tiêu thụ nhiều cocaine nhất với gần 2 tấn trong năm 2023, trong khi bang Victoria lại đứng đầu với lượng tiêu thụ heroin tổng hợp dạng tiêm và hút với gần 1 tấn.

Theo Quyền Giám đốc Cơ quan Phân tích Dữ liệu Quốc gia Shane Neilson, cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt và tác động của dịch Covid-19 không làm gián đoạn thị trường ma túy bất hợp pháp tại Australia. Trong số các loại ma tuý, trong những năm gần đây, Ketamine là một loại thuốc cần được theo dõi đặc biệt do được sử dụng hợp pháp cả trong lĩnh vực y tế và thú y. Điều này dễ dẫn tới tình huống tội phạm buôn lậu Ketamine lợi dụng kẽ hở để gia tăng vận chuyển hàng dưới dạng thuốc nhập khẩu hợp pháp.