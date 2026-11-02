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Hơn 300.000 người phải di tản do xung đột tại Yemen

Thứ Hai, 09:55, 02/11/2026
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VOV.VN - Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) ngày 1/11 cho biết, hơn 300.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa do giao tranh ở miền Tây Yemen, hầu hết trong số đó đã phải di tản trong 2 tháng qua, khi xung đột ngày càng leo thang.

 

Theo báo cáo của IOM, các gia đình di tản tại Yemen phải đối mặt với giá cả tăng vọt và tình trạng thiếu nơi trú ẩn, trong khi các hạn chế về việc tiếp cận đang cản trở việc phân phối viện trợ.

Số liệu thống kê của IOM cho thấy, hơn 43.000 người đã phải rời bỏ quận Al-Madaribah Wa Al-Aarah thuộc tỉnh Lahij kể từ đầu tháng 10/2026, đây là con số cao nhất so với bất kỳ quận nào khác trên khắp Yemen.

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Người dân Yemen di tản tại thành phố Taiz, ngày 29/10/2026. Ảnh: Reuters

Tình hình cũng đang xấu đi ở tỉnh Taiz, với nhiều gia đình phải di cư về phía Nam đến Aden, nơi hiện đang tiếp nhận hơn 56.000 người tị nạn.

IOM ước tính cần 45 triệu USD trong 6 tháng tới để cung cấp hỗ trợ khẩn cấp, khi tình trạng di dời ngày càng gia tăng, các gia đình đang gặp khó khăn trong việc mua thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác.

Tổ chức này kêu gọi tất cả các bên bảo vệ thường dân và nhân viên cứu trợ nhân đạo, đồng thời cho phép tiếp cận viện trợ an toàn và không bị cản trở, đặc biệt là các khu vực khó tiếp cận tại tỉnh Taiz.

Minh Ngô/VOV-Cairo
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