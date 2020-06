Hơn 31.600 trường hợp vượt biên trái phép vào châu Âu

Theo cơ quan Biên phòng châu Âu (Frontex), khi tình hình dịch Covid-19 đã có nhiều tín hiệu khả quan, trong tháng 5 đã ghi nhận số lượng người vượt biên trái phép vào châu Âu tăng nhanh trở lại.

Ảnh: infomigrants

Cơ quan này cũng cho biết trong tháng 4 số người di cư vượt biên đã giảm xuống mức kỷ lục do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng như việc thắt chặt an ninh và áp dụng các biện pháp phong tỏa biên giới của nhiều quốc gia. Tuy nhiên, khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, nhiều quốc gia mở cửa trở lại biên giới thì dòng người di cư tìm cách vào châu Âu đã tăng mạnh.

Theo số liệu của cơ quan Biên phòng châu Âu, trong tháng qua, số vụ vượt biên trái phép được phát hiện đã chạm mốc 4.300, tăng khoảng hơn 4 lần so với tháng trước đó. Cơ quan này cho biết do việc thắt chặt các biện pháp an ninh và kiểm soát biên giới nên vào tháng 4, số vụ vượt biên được ghi nhận ở mức thấp kỷ lục kể từ năm 2009. Trong 5 tháng đầu năm, lực lượng chức năng đã phát hiện 31.600 vụ vượt biên trái phép ít hơn khoảng 6% so với cùng kỳ năm 2019.

Cơ quan này cũng cảnh báo, khu vực Địa Trung Hải đang trở thành tuyến đường vượt biên trái phép chính của những người di cư so với năm 2019. Các lực lượng an ninh đã phát hiện hơn 1.200 trường hợp vượt biên ở khu vực này trong tháng 5. Tổng số vụ ghi nhận được dọc tuyến đường di cư qua Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp trong 5 tháng đầu năm là 12.700, vẫn thấp hơn 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu cũng cho biết đã có 6.900 người di chuyển qua tuyến đường phía Tây Balkan trong 5 tháng đầu năm 2020, tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Phần lớn những người di cư qua khu vực này là những người từ Bangladesh, Sudan, Bở Biển Ngà…/.