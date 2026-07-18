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Hơn 40 người chết và mất tích trong vụ sạt lở đất ở Trùng Khánh, Trung Quốc

Thứ Bảy, 09:31, 18/07/2026
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VOV.VN - Ngày 17/7, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra ở huyện Bành Thủy, thành phố Trùng Khánh, khiến hơn 40 người thiệt mạng và mất tích. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ra phải ra chỉ thị, yêu cầu tiến hành tìm kiếm và cứu hộ khoa học, ngăn ngừa thảm họa thứ cấp và điều trị cho người bị thương.

Vụ sạt lở đất xảy ra vào khoảng 9h10 sáng 17/7 khiến nhiều người bị vùi lấp và mất tích. Thông tin từ một cuộc họp báo tổ chức cùng ngày tại hiện trường cứu hộ ở huyện Bành Thủy cho biết, tính đến 6h30 chiều ngày 17/7, có 18 người đã được cứu sống, trong khi 8 người thiệt mạng và hiện vẫn còn 34 người mất tích.

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Hiện trường vụ sạt lở đất ở Trùng Khánh. Ảnh: Jiemian News

Trước đó, vào khoảng 8h sáng cùng ngày, một nhân viên cộng đồng tại khu phố Hán Hà, huyện Bành Thủy, thành phố Trùng Khánh phát hiện một số hòn đá rơi xuống từ sườn núi, dấu hiệu của một trận lở đất lớn, nên đã lập tức phát cảnh báo khẩn cấp.

Giới chức sau đó đã đưa hơn 60 người rời khỏi khu phố ven sông. Tuy nhiên, khi quá trình sơ tán đang diễn ra, một phần quả núi đã đổ ập, khiến một số người cùng nhà cửa bị đất đá vùi lấp.

Sau thảm họa, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ra chỉ thị quan trọng, yêu cầu điều tra nguyên nhân, rút kinh nghiệm từ sự cố và rà soát kỹ lưỡng, loại bỏ các mối nguy hiểm địa chất tiềm tàng.

Ông nhấn mạnh, các địa phương, bộ ngành liên quan phải tiếp tục thực hiện trách nhiệm an toàn, tăng cường giám sát, cảnh báo sớm và tuần tra, bảo vệ hiệu quả tính mạng và tài sản của người dân.

Thủ tướng Lý Cường cũng yêu cầu hỗ trợ thành phố Trùng Khánh trong việc thực hiện công tác cứu hộ và cứu trợ, điều trị người bị thương, tái định cư người dân bị ảnh hưởng và ngăn ngừa thảm họa thứ cấp, rà soát toàn diện các rủi ro và mối nguy hiểm tiềm tàng, nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống thiên tai.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Quốc Thanh đã dẫn đầu lãnh đạo các bộ ngành liên quan đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ và xử lý hậu quả. Trùng Khánh đã huy động lực lượng để thực hiện tối đa công tác tìm kiếm cứu nạn.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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