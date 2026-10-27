Hơn 40 người thiệt mạng do các phần tử vũ trang gây ra ở Oromia, Ethiopia

Các nhân chứng hôm qua (26/10) cho biết, hơn 40 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công vào các nhà thờ và làng mạc theo Chính thống giáo ở vùng Oromia thuộc miền Trung Ethiopia. Vụ tấn công xảy ra khi căng thẳng sắc tộc, tôn giáo vẫn kéo dài tại đất nước này.

Theo một linh mục và hai cư dân địa phương, vụ tấn công xảy ra hôm 24/10, khi các nhóm vũ trang tấn công các nhà thờ và làng mạc theo Chính thống giáo tại vùng Oromia, khiến ít nhất 40 người thiệt mạng và một số người khác bị bắt làm con tin.

Những người Ethiopia đã rời bỏ quê hương sau khi giao tranh nổ ra tại thị trấn biên giới Moyale của Ethiopia (Ảnh: Reuters)

Một nhân chứng cho biết, tình hình căng thẳng tôn giáo vẫn rất cao trong khu vực và có thể leo thang thành một cuộc khủng hoảng lớn hơn nếu không được giải quyết.

Oromia là vùng lớn nhất của Ethiopia, với khoảng 40 triệu dân, là nơi sinh sống của các cộng đồng Hồi giáo, Tin lành và Chính thống giáo, đã phải đối mặt với cuộc nổi dậy kéo dài và căng thẳng sắc tộc, với các nhóm vũ trang lợi dụng tôn giáo, sắc tộc để kích động gây chia rẽ.

Ethiopia cũng phải đối mặt với các cuộc xung đột nội bộ, bao gồm cuộc giao tranh dữ dội nổ ra tháng trước ở vùng Tigray phía Bắc nước này, khi Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray (TPLF) phát động một cuộc tấn công lớn chống lại chính phủ vào ngày 23/9, nhưng đã bị đẩy lùi và mất quyền kiểm soát các thành trì của mình.