English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hơn 40 người thiệt mạng do các phần tử vũ trang gây ra ở Oromia, Ethiopia

Thứ Ba, 06:33, 27/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các nhóm vũ trang bị cáo buộc tấn công nhà thờ và làng mạc của cộng đồng Chính thống giáo tại vùng Oromia, Ethiopia, khiến hơn 40 người thiệt mạng và một số người bị bắt làm con tin.

Các nhân chứng hôm qua (26/10) cho biết, hơn 40 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công vào các nhà thờ và làng mạc theo Chính thống giáo ở vùng Oromia thuộc miền Trung Ethiopia. Vụ tấn công xảy ra khi căng thẳng sắc tộc, tôn giáo vẫn kéo dài tại đất nước này.

Theo một linh mục và hai cư dân địa phương, vụ tấn công xảy ra hôm 24/10, khi các nhóm vũ trang tấn công các nhà thờ và làng mạc theo Chính thống giáo tại vùng Oromia, khiến ít nhất 40 người thiệt mạng và một số người khác bị bắt làm con tin.

hon 40 nguoi thiet mang do cac phan tu vu trang gay ra o oromia, ethiopia hinh anh 1
Những người Ethiopia đã rời bỏ quê hương sau khi giao tranh nổ ra tại thị trấn biên giới Moyale của Ethiopia (Ảnh: Reuters)

Một nhân chứng cho biết, tình hình căng thẳng tôn giáo vẫn rất cao trong khu vực và có thể leo thang thành một cuộc khủng hoảng lớn hơn nếu không được giải quyết.

Oromia là vùng lớn nhất của Ethiopia, với khoảng 40 triệu dân, là nơi sinh sống của các cộng đồng Hồi giáo, Tin lành và Chính thống giáo, đã phải đối mặt với cuộc nổi dậy kéo dài và căng thẳng sắc tộc, với các nhóm vũ trang lợi dụng tôn giáo, sắc tộc để kích động gây chia rẽ.

Ethiopia cũng phải đối mặt với các cuộc xung đột nội bộ, bao gồm cuộc giao tranh dữ dội nổ ra tháng trước ở vùng Tigray phía Bắc nước này, khi Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray (TPLF) phát động một cuộc tấn công lớn chống lại chính phủ vào ngày 23/9, nhưng đã bị đẩy lùi và mất quyền kiểm soát các thành trì của mình.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng thư ký Liên hợp quốc thăm Ai Cập
Tổng thư ký Liên hợp quốc thăm Ai Cập

VOV.VN - Theo thông báo của hãng tin chính thức của Liên Hợp Quốc (UN News), Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm nay (23/10) có chuyến thăm Ai Cập, trong bối cảnh căng thẳng leo thang nhanh chóng ở Trung Đông.

Tổng thư ký Liên hợp quốc thăm Ai Cập

Tổng thư ký Liên hợp quốc thăm Ai Cập

VOV.VN - Theo thông báo của hãng tin chính thức của Liên Hợp Quốc (UN News), Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm nay (23/10) có chuyến thăm Ai Cập, trong bối cảnh căng thẳng leo thang nhanh chóng ở Trung Đông.

Tấn công bằng UAV ở biên giới Sudan - Nam Sudan khiến hơn 150 người chết
Tấn công bằng UAV ở biên giới Sudan - Nam Sudan khiến hơn 150 người chết

VOV.VN - Các quan chức Nam Sudan cho biết hơn 150 người thiệt mạng trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một khu chợ tại Abyei, vùng lãnh thổ tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh giao tranh giữa quân đội Sudan và lực lượng RSF tiếp diễn.

Tấn công bằng UAV ở biên giới Sudan - Nam Sudan khiến hơn 150 người chết

Tấn công bằng UAV ở biên giới Sudan - Nam Sudan khiến hơn 150 người chết

VOV.VN - Các quan chức Nam Sudan cho biết hơn 150 người thiệt mạng trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một khu chợ tại Abyei, vùng lãnh thổ tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh giao tranh giữa quân đội Sudan và lực lượng RSF tiếp diễn.

Tổng thống Lebanon cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận, kêu gọi đàm phán ngoại giao
Tổng thống Lebanon cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận, kêu gọi đàm phán ngoại giao

VOV.VN - Tổng thống Lebanon Joseph Aoun hôm nay (19/10) cho biết, Israel đã không tuân thủ thỏa thuận khung và miền Nam Lebanon tiếp tục phải đối mặt với những vi phạm hàng ngày.

Tổng thống Lebanon cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận, kêu gọi đàm phán ngoại giao

Tổng thống Lebanon cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận, kêu gọi đàm phán ngoại giao

VOV.VN - Tổng thống Lebanon Joseph Aoun hôm nay (19/10) cho biết, Israel đã không tuân thủ thỏa thuận khung và miền Nam Lebanon tiếp tục phải đối mặt với những vi phạm hàng ngày.

Tổng thống Ai Cập đề nghị Quốc hội thông qua hỗ trợ Saudi Arabia
Tổng thống Ai Cập đề nghị Quốc hội thông qua hỗ trợ Saudi Arabia

VOV.VN - Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi ngày 17/10 kêu gọi triệu tập phiên họp khẩn cấp của Quốc hội để ủy quyền cho lực lượng vũ trang nước này bảo vệ, hỗ trợ Saudi Arabia và các quốc gia vùng Vịnh khác nếu được yêu cầu.

Tổng thống Ai Cập đề nghị Quốc hội thông qua hỗ trợ Saudi Arabia

Tổng thống Ai Cập đề nghị Quốc hội thông qua hỗ trợ Saudi Arabia

VOV.VN - Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi ngày 17/10 kêu gọi triệu tập phiên họp khẩn cấp của Quốc hội để ủy quyền cho lực lượng vũ trang nước này bảo vệ, hỗ trợ Saudi Arabia và các quốc gia vùng Vịnh khác nếu được yêu cầu.

UAE chuyển 789 tấn hàng viện trợ đến Gaza
UAE chuyển 789 tấn hàng viện trợ đến Gaza

VOV.VN - Hàng chục xe tải chở hàng viện trợ từ Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) đã đến Gaza trong tuần trước, một phần của chiến dịch Hiệp sĩ dũng cảm 3 đang diễn ra của nước này, nhằm hỗ trợ các gia đình tại vùng lãnh thổ ven biển này.

UAE chuyển 789 tấn hàng viện trợ đến Gaza

UAE chuyển 789 tấn hàng viện trợ đến Gaza

VOV.VN - Hàng chục xe tải chở hàng viện trợ từ Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) đã đến Gaza trong tuần trước, một phần của chiến dịch Hiệp sĩ dũng cảm 3 đang diễn ra của nước này, nhằm hỗ trợ các gia đình tại vùng lãnh thổ ven biển này.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ