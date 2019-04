Hơn 40 người thiệt mạng và mất tích do lũ lụt và lở đất tại Indonesia

Cơ quan quản lý thảm họa khu vực tỉnh Bengkulu cho biết, tính đến sáng 29/4, 29 người đã thiệt mạng, 13 người mất tích và hơn 12 nghìn người phải sơ tán do lũ lụt và sạt lở đất.

Người dân Indonesia đang phải vât lộn với lũ lụt và sạt lở đất. Ảnh: Reuters.

Hơn 250 ngôi nhà, trường học và các công trình giao thông bị hư hỏng. Khu vực trung tâm thành phố Bengkulu hiện nay vẫn bị cô lập. Hàng trăm héc ta ruộng lúa và đồn điền cà phê cũng bị nhấn chìm trong nước.

Thảm họa khiến cho tỉnh Bengkulu rơi vào trạng thái thiếu nước sạch và lương thực trầm trọng. Cơ quan chức năng Indonesia hiện vẫn đang tiếp tục công tác tìm kiếm những người mất tích trong trận lũ. Các nhà hoạt động môi trường địa phương nhấn mạnh nguyên nhân lũ lụt và sạt lở đất ở khu vực này không chỉ do mưa lớn mà còn do nạn phá rừng để phục vụ hoạt động khai thác than và dầu cọ ở khu vực thượng nguồn sông Bengkulu./.