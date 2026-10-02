Hơn 48 triệu người rò rỉ thông tin cá nhân, báo động an toàn dữ liệu tại Hàn Quốc

Đáng chú ý là phần lớn số người bị ảnh hưởng tập trung ở khu vực tư nhân, cho thấy quy mô đáng lo ngại của tình trạng rò rỉ dữ liệu cá nhân tại Hàn Quốc, trong bối cảnh ngày càng nhiều hoạt động của người dân được thực hiện trên môi trường số.

Tập đoàn viễn thông Hàn Quốc SK Telecom phải công bố các biện pháp bảo mật sau vụ rò rỉ dữ liệu quy mô lớn hồi tháng 4/2025 (Ảnh: Korea Times)

Các vụ rò rỉ dữ liệu cá nhân hiện đang xảy ra liên tiếp trên nhiều loại hình nền tảng tại Hàn Quốc như nền tảng Weverse – một ứng dụng dành cho người hâm mộ K-pop của Hybe, nền tảng làm đẹp y tế Kangnam Unni, nền tảng TVING… và gần đây nhất là vụ rò rỉ thông tin cá nhân của khoảng 25.000 khách hàng của Ngân hàng Shinhan, được công bố hôm 1/10.

Nguyên nhân không mới

Theo kết luận của các cơ quan điều tra và các chuyên gia an ninh mạng Hàn Quốc cũng như quốc tế, tình trạng thông tin cá nhân bị đánh cắp chủ yếu là do các lỗ hổng bảo mật trong hệ thống thông tin của các cơ quan, doanh nghiệp. Thực tế qua các vụ rò rỉ thông tin khách hàng quy mô lớn nêu trên, có thể thấy vẫn tồn tại lỗ hổng trong hệ thống xác thực và bảo mật trong một thời gian dài mà không được phát hiện. Trong khi đó, các tin tặc ẩn náu và khai thác Zero-day, tức là các lỗ hổng chưa được biết tới, hoặc làm giả "thẻ kỹ thuật số" để qua mặt các thủ tục đăng nhập, thậm chí vượt qua “tường lửa” và các hàng rào bảo mật nghiêm cẩn nhất hiện nay.

Ngoài yếu tố về kỹ thuật dẫn tới các cuộc tấn công từ bên ngoài nêu trên, các chuyên gia còn chỉ những sai sót từ nội bộ doanh nghiệp, với việc các nhân viên lợi dụng vị trí của mình để trục lợi bất chính. Trong đó, vụ rò rỉ dữ liệu tại Coupang - nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất Hàn Quốc, vào cuối năm 2025 gây ảnh hưởng đến khoảng 37.500.000 tài khoản khách hàng, là một ví dụ điển hình. Các chuyên gia an ninh mạng xác định đây không phải là một cuộc tấn công từ bên ngoài như các vụ việc tại SK Telecom hay KT, mà là một vụ việc liên quan đến người nội bộ.

Các chuyên gia nn ninh thông tin nhận định "tin tặc đã có đặc quyền truy cập và tạo ra một mã xác thực (token) hợp lệ để trích xuất dữ liệu từ xa" và thực tế đã chứng minh điều này, khi cơ quan điều tra xác nhận nghi phạm chính là một cựu nhân viên của Coupang từng làm việc trên hệ thống xác thực của công ty, đã khai thác một mã xác thực (authentication token) hợp lệ để truy cập trái phép vào hơn 30 triệu tài khoản mà không cần quy trình đăng nhập thông thường.

Giới chuyên môn còn chỉ ra một nguyên nhân nội tại nữa tạo điều kiện cho tin tặc tấn công là sự bất cẩn của người sử dụng. Sự bất cẩn này bao gồm việc quên không thoát ra và xóa dữ liệu sau khi truy cập trang cá nhân trên một thiết bị lạ, truy cập internet bằng wifi công cộng bảo mật yếu, vô tình tiết lộ mật khẩu đăng nhập, làm mất thiết bị đầu cuối như điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính xách tay… Tất cả những yếu tố này đang được kẻ xấu tận dụng triệt để.

Vấn đề không cũ

Các nguyên nhân dẫn tới rò rỉ thông tin cá nhân nêu trên cũng chính là các vấn đề lớn nhất trong việc thu thập, quản lý và bảo vệ thông tin khách hàng của các doanh nghiệp, không chỉ tại Hàn Quốc mà còn của nhiều nước khác trên thế giới. Trong đó, rõ ràng nhất là thực trạng tồn tại lỗ hổng trong hệ thống xác thực và bảo mật trong một thời gian dài mà không được phát hiện. Xin quay lại với trường hợp cụ thể của Coupang để thấy rõ điều này. Theo kết quả điều tra, lỗ hổng nội bộ trong hệ thống của nền tảng bán lẻ lớn nhất Hàn Quốc này đã kéo dài 5 tháng nhưng không ai hay biết.

CEO Coupang Park Dae-jun công khai xin lỗi dư luận vì vụ rò rỉ thông tin cá nhân của 33,7 triệu tài khoản khách hàng ngày 30/11/2025 (Ảnh: Reuters)

Cụ thể, vụ việc bắt đầu từ ngày 24/6 nhưng không bị phát hiện cho đến ngày 19/11. Trong một thời gian dài như vậy, biết bao nhiêu diễn biến có thể phát sinh, với những thiệt hại khôn lường. Nguyên nhân của yếu kém này đến từ hai yếu tố là con người và công nghệ. Về yếu tố con người, các kỹ sư chịu trách nhiệm bảo mật của Coupang có thể đã tắc trách hoặc không đủ năng lực để phát hiện các lỗ hổng nguy hiểm. Và, trên hết là việc quản lý lỏng lẻo các khóa ký dùng để tạo ra các mã xác thực đã cho phép kẻ tấn công duy trì quyền truy cập ngay cả sau khi đã rời công ty.

Còn về yếu tố công nghệ, các chuyên gia cũng chỉ ra khả năng những kỹ thuật đang được sử dụng chưa đủ mạnh để ngăn chặn tin tặc. Trong đó, các nạn nhân của các vụ tấn công từ bên ngoài như SK Telecom hay KT là những bài học đắt giá. Xin lấy thêm một ví dụ nữa để cùng tham khảo. Đó là vụ rò rỉ thông tin của các quan chức ngoại giao Hàn Quốc được công bố hồi tháng 7 vừa qua. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết bắt đầu từ khoảng tháng 4 đến tháng 5/2025, hệ thống giảng dạy trực tuyến của Viện Ngoại giao quốc gia đã bị tin tặc xâm nhập bất hợp pháp.

Mặc dù thời gian bị tấn công kéo dài, nhưng phải sau 9 tháng, vụ việc mới được phát hiện. Điều đặc biệt nghiêm trọng là hệ thống nêu trên có lưu trữ toàn bộ thông tin của các cán bộ, nhân viên ngoại giao đang làm việc tại trụ sở và các cơ quan đại diện ở nước ngoài, trong đó có cả các nhân sự thuộc các cơ quan tình báo và an ninh trực thuộc Chính phủ Hàn Quốc. Có thể nói 2 yếu tố nêu trên đang tạo ra những “miền đất hứa” cho tin tặc.

“Mất bò mới lo làm chuồng”

Hiện nay, Hàn Quốc đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng chống và ứng phó với tin tặc và tăng cường an ninh mạng. Ngay sau vụ Coupang, Chính phủ Hàn Quốc đã lập tức vào cuộc và một lực lượng đặc nhiệm điều tra công - tư đã được thành lập. Chính phủ Hàn Quốc cũng đang thúc đẩy tăng nặng các chế tài đối với các hành vi đe dọa an ninh mạng, song song với việc cải thiện công nghệ và nâng cao năng lực cho các nhân sự trong lĩnh vực tin học và an ninh mạng. Bên cạnh đó là việc thực hiện các biện pháp tuyên truyền, giáo dục giúp người dân nâng cao cảnh giác trước những nguy cơ ngày một gia tăng hiện nay.

Đặc biệt là các khuyến cáo rất cụ thể như bảo vệ giấy tờ tùy thân, sử dụng các dịch vụ chặn đăng ký trái phép và nâng cao bảo mật tài khoản. Người dân được yêu cầu không tùy tiện đưa chứng minh thư, thẻ người nước ngoài, hộ chiếu hoặc bằng lái xe cho người khác, nếu thất lạc giấy tờ tùy thân, cần báo ngay cho cơ quan chức năng để ngăn chặn việc kẻ gian sử dụng trái phép, không sử dụng các dịch vụ vay tiền qua điện thoại bất hợp pháp và cảnh giác với các cuộc gọi mạo danh cơ quan công an, viện kiểm sát hay ngân hàng, sử dụng trang web phòng chống đánh cắp thông tin cá nhân M-safer, kích hoạt xác thực hai yếu tố (2FA) cho các tài khoản trực tuyến, theo dõi cảnh báo rò rỉ và sử dụng các ứng dụng xác thực định danh chính thức tại Hàn Quốc.

Tuy nhiên, các biện pháp này dường như vẫn chưa hiệu quả. Bằng chứng là việc Ủy ban Bảo vệ thông tin cá nhân Hàn Quốc xác nhận chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm nay, thông tin cá nhân của 43.880.000 người đã bị rò rỉ. Con số này tương đương 91% của cả năm 2025, cho thấy, nạn nhân vẫn đang có xu hướng gia tăng. Bên cạnh đó, việc tỷ lệ phát hiện tin tặc để bắt giữ và chế tài vẫn ở mức rất thấp, do đó, vẫn có nhiều kẻ muốn thử vận may một cách bất chính với hy vọng sẽ lọt lưới. Trong bối cảnh đó, giới chức và giới chuyên môn Hàn Quốc nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc bảo vệ thông tin cá nhân, đồng thời đề xuất Chính phủ thiết lập một hệ thống quản lý và giám sát hiệu quả để ngăn chặn rò rỉ ngay từ khi chưa xảy ra.

Khi ngày càng nhiều thông tin cá nhân được lưu trữ và sử dụng trên môi trường số, một vụ rò rỉ dữ liệu có thể ảnh hưởng tới hàng triệu người. Thực tế tại Hàn Quốc cho thấy, ứng phó với nguy cơ này không thể chỉ dừng ở xử lý sau khi sự cố đã xảy ra, mà đòi hỏi trách nhiệm phòng ngừa ngay từ những tổ chức đang nắm giữ dữ liệu. Việc tăng mức xử phạt, siết trách nhiệm của doanh nghiệp và người đứng đầu vì thế đang trở thành một phần quan trọng trong nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân tại Hàn Quốc.