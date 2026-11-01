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Hơn 50 triệu cử tri Mỹ bỏ phiếu sớm trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ

Chủ Nhật, 08:44, 01/11/2026
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VOV.VN - Hơn 50 triệu cử tri Mỹ, tương đương gần 30% tổng số cử tri đăng ký, đã đi bỏ phiếu sớm dù cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ còn 3 ngày nữa mới chính thức diễn ra. Trong khi đó, các ứng viên của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đang bước vào giai đoạn vận động nước rút nhằm giành quyền kiểm soát Quốc hội.

Theo số liệu do Đại học Florida tổng hợp, tính đến sáng 31/10, hơn 50,5 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu trực tiếp hoặc qua thư, cao hơn khoảng 5 triệu phiếu so với tổng số phiếu bầu sớm trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022. Tại những bang công bố thông tin đăng ký đảng, khoảng 10,7 triệu cử tri đăng ký Dân chủ và 7,8 triệu cử tri đăng ký Cộng hòa đã tham gia bỏ phiếu.

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Một cử tri đi bỏ phiếu sớm ở Virginia Beach, Virginia, Hoa Kỳ, ngày 31/10 (Ảnh: Reuters)

Lượng cử tri tham gia bỏ phiếu sớm tăng mạnh diễn ra trong bối cảnh cuộc cạnh tranh giành quyền kiểm soát lưỡng viện Quốc hội Mỹ đang bước vào những ngày quyết định. Hiện đảng Cộng hòa nắm 53 ghế tại Thượng viện, so với 47 ghế của đảng Dân chủ và các thượng nghị sĩ độc lập liên kết với đảng này, đồng thời duy trì thế đa số sít sao tại Hạ viện.

Trong cuộc bầu cử ngày 3/11, toàn bộ 435 ghế Hạ viện và 35 ghế Thượng viện sẽ được đưa ra tranh cử. Kết quả bầu cử không chỉ quyết định cán cân quyền lực tại Quốc hội mà còn tác động trực tiếp đến khả năng triển khai chương trình nghị sự của Tổng thống Donald Trump trong hai năm cuối nhiệm kỳ.

Trong những ngày cuối cùng của chiến dịch, Tổng thống Trump và các nhân vật chủ chốt của đảng Cộng hòa đẩy mạnh hoạt động vận động tại các bang chiến địa, kêu gọi cử tri đi bỏ phiếu nhằm bảo vệ thế đa số tại Quốc hội.

Phía Dân chủ với sự góp mặt của cựu Tổng thống Barack Obama và cựu Phó Tổng thống Kamala Harris cũng tăng cường các cuộc mít tinh, tiếp xúc cử tri và vận động bỏ phiếu sớm, tập trung vào những vấn đề như chi phí sinh hoạt, giá năng lượng và chính sách của chính quyền Tổng thống Trump.

Các cuộc thăm dò công bố sát ngày bầu cử tiếp tục ghi nhận đảng Dân chủ dẫn trước đảng Cộng hòa về tỷ lệ ủng hộ trên phạm vi toàn quốc. Theo khảo sát của tổ chức ActiVote công bố ngày 30/10, có 53,5% cử tri có khả năng đi bỏ phiếu ủng hộ các ứng viên Dân chủ tại Quốc hội, so với 46,5% dành cho đảng Cộng hòa.

Song song với cuộc chạy đua vận động, những tranh cãi pháp lý liên quan đến bầu cử đang diễn biến phức tạp. Bang Alaska đang trở thành tâm điểm khi Bộ Tư pháp Mỹ tăng cường điều tra cáo buộc một số người có liên hệ với chiến dịch của ứng viên Dân chủ Mary Peltola đã tìm cách đưa một ứng viên độc lập có tên gần giống Thượng nghị sĩ Cộng hòa đương nhiệm Dan Sullivan vào danh sách tranh cử, nhằm gây nhầm lẫn cho cử tri.

Bộ Tư pháp Mỹ cũng tìm cách ngăn bang Alaska chứng nhận kết quả bầu cử Thượng viện trong trường hợp kết quả sít sao và số phiếu dành cho ứng viên có tên tương tự có thể ảnh hưởng đến người chiến thắng.

Tại California, chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục tranh chấp pháp lý liên quan đến hơn 20.000 cử tri mà Bộ Tư pháp nghi ngờ không có quốc tịch Mỹ. Một tòa án liên bang đã bác yêu cầu tạm thời ngăn kiểm phiếu đối với những trường hợp này, trong khi phía chính quyền cân nhắc tiếp tục đưa vụ việc lên cấp xét xử cao hơn. Giới chức California phản đối, cho rằng các biện pháp can thiệp có nguy cơ ảnh hưởng đến quyền bỏ phiếu hợp pháp của công dân.

Chính quyền liên bang còn khởi kiện khoảng 30 bang và thủ đô Washington nhằm yêu cầu cung cấp danh sách cử tri đầy đủ. Những động thái này làm gia tăng tranh luận về thẩm quyền của chính quyền liên bang đối với công tác tổ chức bầu cử, vốn chủ yếu do các bang quản lý.

Quang Trung/VOV-Washington
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