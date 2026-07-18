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Hơn 550 người chết và bị thương trong 3 tuần Mỹ tấn công Iran

Thứ Bảy, 22:03, 18/07/2026
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VOV.VN - Giới chức Iran chiều 18/7 cho biết, chiến dịch tập kích liên tiếp của quân đội Mỹ vào Iran trong 3 tuần qua đã khiến 50 người chết và hơn 500 người bị thương. Trong số các nạn nhân có nhiều trẻ em và phụ nữ.

 

Bộ Y tế Iran cho biết 50 người đã bị giết hại và hơn 500 người khác bị thương trong các cuộc tập kích liên tiếp của quân đội Mỹ vào Iran kể từ ngày 27/6. Trong số những người thiệt mạng có 5 phụ nữ và 2 trẻ em. Hơn 10% số người bị thương là trẻ em và phụ nữ. Tuy nhiên, nguồn tin không nói rõ có bao nhiêu binh sĩ và quan chức Chính phủ nằm trong số thương vong trên.

hon 550 nguoi chet va bi thuong trong 3 tuan my tan cong iran hinh anh 1
Ảnh minh họa

Về phản ứng mới nhất của chính giới Iran với chiến dịch tập kích của Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi chiều 18/7 tuyên bố, Tehran đã quyết định đình chỉ thực thi các cam kết trong Bản ghi nhớ Islamabad về kết thúc chiến tranh đạt được với Washington hồi tháng 6.

Ông Gharibabadi nhấn mạnh Mỹ liên tục vi phạm cam kết và không ngừng tấn công vào Iran. Vì vậy, Iran cần tập trung vào nỗ lực phòng thủ và bảo vệ đất nước, thay vì tiếp tục đơn phương thực thi cam kết.

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Iran cáo buộc Mỹ tập kích nhà máy khử mặn

VOV.VN - Iran cáo buộc tên lửa Mỹ đã đánh trúng một nhà máy khử mặn tại tỉnh Hormozgan ở miền Nam nước này, khiến hệ thống cấp nước bị gián đoạn và khoảng 20 ngôi làng rơi vào tình trạng mất nước.

Bá Thi/VOV-Cairo
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