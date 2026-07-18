Hơn 550 người chết và bị thương trong 3 tuần Mỹ tấn công Iran

Bộ Y tế Iran cho biết 50 người đã bị giết hại và hơn 500 người khác bị thương trong các cuộc tập kích liên tiếp của quân đội Mỹ vào Iran kể từ ngày 27/6. Trong số những người thiệt mạng có 5 phụ nữ và 2 trẻ em. Hơn 10% số người bị thương là trẻ em và phụ nữ. Tuy nhiên, nguồn tin không nói rõ có bao nhiêu binh sĩ và quan chức Chính phủ nằm trong số thương vong trên.

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Về phản ứng mới nhất của chính giới Iran với chiến dịch tập kích của Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi chiều 18/7 tuyên bố, Tehran đã quyết định đình chỉ thực thi các cam kết trong Bản ghi nhớ Islamabad về kết thúc chiến tranh đạt được với Washington hồi tháng 6.

Ông Gharibabadi nhấn mạnh Mỹ liên tục vi phạm cam kết và không ngừng tấn công vào Iran. Vì vậy, Iran cần tập trung vào nỗ lực phòng thủ và bảo vệ đất nước, thay vì tiếp tục đơn phương thực thi cam kết.