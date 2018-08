Hơn 71.000 người phải nhập viện do nắng nóng kéo dài tại Nhật Bản

VOV.VN - Trong khoảng 3 tháng qua, trên khắp Nhật Bản có tới 138 người tử vong do sốc nhiệt, hơn 71.00 người phải nhập viện do say nắng.