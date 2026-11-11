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Hong Kong, Ma Cao (Trung Quốc) tăng cường an ninh trước thềm hội nghị APEC

Thứ Tư, 10:57, 11/11/2026
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VOV.VN - Trước thềm Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 tổ chức tại Thâm Quyến, Trung Quốc, các khu vực gần Thâm Quyến như Hong Kong và Ma Cao đã liên tiếp tăng cường các biện pháp an ninh trong những ngày gần đây.

 

Trong thông báo ngày 10/11 về việc tăng cường kiểm soát giao thông hàng không và hàng hải, Cục Hàng không dân dụng Ma Cao cho biết, từ ngày 11-22/11, mọi hoạt động bay trên không phận Đặc khu Ma Cao sẽ bị cấm, ngoại trừ các máy bay không người lái dùng cho vận chuyển hàng không thương mại công cộng, các hoạt động cứu hộ khẩn cấp và các đơn vị cảnh sát thực hiện nhiệm vụ.

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Du khách xem chương trình trình diễn ánh sáng mang chủ đề APEC tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông tối 10/11. Ảnh: China News

Về đường biển, nhằm phối hợp với các biện pháp kiểm soát giao thông đường thủy tại Thâm Quyến, các chuyến tàu khách qua lại giữa Phúc Vĩnh, Thâm Quyến và Ma Cao sẽ tạm dừng từ 16-21/11.

Hải quan Hong Kong hôm 9/11 cũng cho biết, nhằm đảm bảo an ninh và sự vận hành ổn định, có trật tự tại các cửa khẩu trong thời gian diễn ra hội nghị APEC, Phó Cục trưởng Hải quan Hong Kong Hồ Vĩ Quân đã gặp quan chức hải quan Thâm Quyến vào ngày 5/11, để trao đổi việc thiết lập cơ chế liên lạc trực tiếp giữa hai bên, công tác phối hợp thông quan cũng như các biện pháp đảm bảo an ninh.

Trong thời gian diễn ra Hội nghị cấp cao APEC, Hải quan Hong Kong sẽ điều phối linh hoạt lực lượng tại cửa khẩu, triển khác các kế hoạch thực thi pháp luật, tăng cường kiểm tra, chống lại các hoạt động xâm nhập trái phép qua biên giới và ngăn chặn các mối nguy hiểm an ninh khác tràn vào Thâm Quyến.

Để ứng phó với những thách thức về lượng người và hàng hóa liên quan đến hội nghị, Hải quan Hong Kong cũng sẽ theo dõi sát sao tình hình tại các cửa khẩu, xử lý kịp thời, nỗ lực đảm bảo quá trình thông quan diễn ra thuận lợi, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan của Thâm Quyến duy trì trật tự tại các cửa khẩu.

Trước đó, hồi đầu tháng 11, Sở Công an tỉnh Quảng Đông đã tổ chức cuộc họp toàn lực lượng, yêu cầu các cơ quan công an trên toàn tỉnh bước vào giai đoạn “quyết chiến quyết thắng” trong việc đảm bảo an ninh cho Hội nghị cấp cao APEC, với việc triển khai các biện pháp tuần tra cấp độ cao, tăng cường tuần tra, bảo vệ các khu vực trọng yếu, triển khai các biện pháp kiểm soát nhằm ngăn chặn các yếu tố rủi ro về an ninh từ bên ngoài Thâm Quyến tại vòng an ninh bao quanh Thâm Quyến và các vùng lân cận tỉnh Quảng Đông, cũng như tăng cường kiểm soát việc cấm bay của máy bay không người lái.

Hội nghị cấp cao APEC sẽ diễn ra tại Thâm Quyến, Quảng Đông từ 18-19/11, với sự tham dự của nguyên thủ nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có lãnh đạo Trung Quốc, Nga và Mỹ. Sự kiện này và các cuộc gặp bên lề giữa các nguyên thủ hứa hẹn sẽ tạo ra những ảnh hưởng sâu rộng đến cục diện thế giới, do vậy thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông toàn cầu.

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Quảng Đông (Trung Quốc) tăng cường an ninh cho Hội nghị cấp cao APEC

VOV.VN - Cơ quan công an tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc từ ngày 1/11 đã triển khai toàn diện các biện pháp đảm bảo an ninh mức độ cao cho Hội nghị cấp cao APEC. Lực lượng cảnh sát được huy động trên toàn tỉnh và bố trí dày hơn trên đường phố Thâm Quyến - nơi diễn ra hội nghị các nhà lãnh đạo APEC.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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