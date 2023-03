Hợp tác kinh tế là ưu tiên giữa Nga và Trung Quốc

Phát biểu tại cuộc họp báo chung về kết quả của các cuộc hội đàm, Tổng thống Nga Putin tuyên bố, ưu tiên của hai nước là hợp tác kinh tế và thương mại. Trong khi đó, nhà lãnh đạo Trung Quốc nhất trí về lập kế hoạch cấp cao toàn diện để thúc đẩy hợp tác với Nga theo tất cả các hướng.

Tổng thống Putin nhấn mạnh, Tuyên bố chung về kế hoạch phát triển các lĩnh vực hợp tác kinh tế then chốt đến năm 2030 đặt ra nhiệm vụ nhân rộng khối lượng thương mại hàng hóa và dịch vụ, thắt chặt quan hệ trong 8 lĩnh vực chiến lược, chủ yếu là tài chính, công nghiệp và công nghệ, vận tải và hậu cần khu vực.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP

Nhà lãnh đạo Nga lưu ý: “Chính phủ Nga và Trung Quốc, giới kinh doanh của hai nước nên bắt đầu ngay việc nghiên cứu thực tiễn các điều khoản của Tuyên bố và đồng ý về một loạt các biện pháp để thực hiện chúng, với đầy đủ các sáng kiến ​​và dự án cụ thể cùng có lợi”.

Tổng thống Putin chỉ ra rằng, một động lực quan trọng cho sự phát triển hợp tác thương mại và đầu tư là việc mở rộng thực tiễn thanh toán giữa hai nước bằng tiền tệ quốc gia. Hiện nay, 2/3 kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc được thực hiện bằng đồng rúp và nhân dân tệ. Đồng thời, đồng nhân dân tệ nên được sử dụng trong thương mại giữa châu Á và châu Mỹ Latinh. Tổng thống Putin cho biết, một gói quy mô lớn gồm 80 dự án song phương trong nhiều lĩnh vực trị giá khoảng 165 tỷ USD đã được hình thành trong lĩnh vực đầu tư. Nga coi trọng việc tăng cường hơn nữa hợp tác công nghiệp song phương. Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đang hoạt động thành công trên thị trường Nga và đang mở rộng sự hiện diện của họ. Ngoài ra, định hướng chiến lược của quan hệ đối tác Nga - Trung là nông nghiệp. Có nhiều cơ hội để tăng đáng kể xuất khẩu thịt, ngũ cốc và các loại hàng hóa khác sang Trung Quốc.

Tổng thống Putin nhấn mạnh, Trung Quốc đã trở thành quốc gia dẫn đầu trong việc nhập khẩu dầu của Nga, trong khi Nga sẵn sàng tăng nguồn cung dầu liên tục cho nhu cầu của nền kinh tế Trung Quốc. Triển vọng rộng lớn cho sự hợp tác Nga - Trung cũng đang mở ra trong lĩnh vực khí đốt. Trong năm 2022, Nga đã tăng gần 1,5 lần nguồn cung cấp nhiên liệu này cho Trung Quốc thông qua đường ống chính Sức mạnh Siberia-2.

Ông chỉ rõ: "Tăng trưởng hơn nữa trong xuất khẩu khí đốt của Nga sang Trung Quốc sẽ được tạo điều kiện thuận lợi bằng việc thực hiện thỏa thuận liên chính phủ được ký kết vào tháng 1 về việc đặt tuyến đường khí đốt Viễn Đông, cũng như việc thực hiện sáng kiến ​​xây dựng đường ống dẫn khí Sức mạnh Siberia-2 qua lãnh thổ của Mông Cổ. Chúng tôi đã đạt được tất cả các thỏa thuận với phía Mông Cổ với 50 tỷ mét khối khí đốt được cung cấp mỗi năm”.

Theo nhà lãnh đạo Nga, dự kiến ​​tổng khối lượng khí đốt cung cấp vào năm 2030 ít nhất là 98 tỷ mét khối, cộng với 100 triệu tấn LNG. Hợp tác trong lĩnh vực nguyên tử hòa bình cũng đang được mở rộng. Việc triển khai Chương trình Hợp tác dài hạn được ký kết giữa Rosatom và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Trung Quốc sẽ giúp tăng cường quan hệ đối tác trong lĩnh vực này.

Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh lập kế hoạch cấp cao toàn diện, tăng cường thương mại năng lượng, tài nguyên và các sản phẩm điện, tăng khả năng phục hồi của chuỗi sản xuất và cung ứng hai bên, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin, kinh tế số, nông nghiệp và thương mại dịch vụ; tìm kiếm sự phát triển bổ sung và song song của thương mại truyền thống với các ngành công nghiệp đang phát triển, tiếp tục đảm bảo tính liên tục của hậu cần và vận tải xuyên biên giới.

Đồng thời, Trung Quốc và Nga sẽ tăng cường hợp tác trong khuôn khổ các cấu trúc đa phương, bao gồm SCO, BRICS, G20, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương thực chất và đóng góp vào sự phục hồi của kinh tế thế giới trong thời kỳ hậu đại dịch; tạo sức mạnh mang tính xây dựng trong quá trình hình thành một thế giới đa cực và hoàn thiện hệ thống quản trị toàn cầu, đóng góp to lớn hơn nữa vào việc bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng và tính liên tục của chuỗi sản xuất và cung ứng trên toàn thế giới./.