Hợp tác với ASEAN rất quan trọng và có giá trị đối với Nhật Bản

Ngày 3/6, Diễn đàn ASEAN- Nhật Bản lần thứ 34 diễn ra tại Hà Nội. Đây là một hoạt động trong khuôn khổ sáng kiến Ngày ASEAN-Nhật Bản tại Việt Nam. Diễn đàn ASEAN-Nhật Bản lần thứ 34 là đối thoại thường niên cấp Quan chức cao cấp giữa hai bên, do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Taeko Mori đồng chủ trì, với sự tham dự của các quan chức cao cấp các nước ASEAN.

Diễn đàn là sự kiện đầu tiên Việt Nam tổ chức với tư cách là nước điều phối mối quan hệ ASEAN-Nhật Bản. Theo sáng kiến của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhân kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản, Việt Nam và Nhật Bản sẽ đồng tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Ngày ASEAN-Nhật Bản tại Việt Nam năm 2019.



Việc tổ chức Diễn đàn ASEAN-Nhật Bản lần thứ 34 là cơ hội để thảo luận các bước đi thực tế và biện pháp hiện thực hóa tầm nhìn và cam kết của các nhà lãnh đạo, thúc đẩy mối quan hệ đối tác lên một giai đoạn mới, chia sẻ quan điểm về các khu vực quốc tế mà các bên cùng quan tâm.

Phát biểu tại Diễn đàn, Thứ trưởng Nhật Bản Taeko Mori cho rằng, mối quan hệ giữa ASEAN- Nhật Bản đang phát triển nhanh chóng trong 45 năm qua và có ý nghĩa ngày càng quan trọng. Riêng đối với Nhật Bản, nước này bắt đầu một kỉ nguyên mới Lệnh hòa từ tháng 5 năm nay và mối quan hệ hợp tác với ASEAN có ý nghĩa lớn vào thời điểm bước ngoặt này của Nhật Bản.

Thứ trưởng Taeko Mori nhấn mạnh: “Nhật Bản và ASEAN đã có sự khởi đầu tốt khi Nhật Bản vừa bước vào kỷ nguyên mới. Trước hết đó là việc Tổng thư ký ASEAN thăm Nhật Bản vào tháng 5 vừa qua và ký Thỏa thuận hợp tác kĩ thuật giữa Nhật Bản và ASEAN. Việc ký kết thỏa thuận là một bước đi quan trọng nhằm tăng cường hợp tác hơn nữa giữa hai bên. Và đặc biệt là Diễn đàn Nhật Bản-ASEAN lần thứ 34 này sẽ tiếp tục là cơ hội để chúng ta thảo luận các biện pháp, giúp cải thiện và tăng cường sự hợp tác, vốn rất quan trọng và có giá trị đối với Nhật Bản”.

ASEAN và Nhật Bản đã đi một chặng đường dài trong 45 năm qua. Mối quan hệ đối thoại đã trưởng thành đến một mức độ tin cậy cao và đang được củng cố bằng các liên kết mạnh mẽ về chính trị, kinh tế, văn hóa và con người. Hai bên duy trì sự hợp tác tích cực thông qua các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, hợp tác chặt chẽ về một loạt các vấn đề như an ninh hàng hải, an ninh mạng tới hợp tác quốc phòng,chống khủng bố. Hai bên chia sẻ các tiếng nói chung về nhiều vấn đề ảnh hưởng đến hòa bình ổn định của khu vực và thế giới.

Tại Diễn đàn, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng khẳng định những cơ hội hợp tác giữa hai bên trong thời đại mới: “Trong bối cảnh khu vực và toàn cầu có sự thay đổi với sự phát triển của khoa học và công nghệ, đặc biệt là cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang tạo ra cơ hội và thách thức cho tất cả các nước trong đó có cả ASEAN và Nhật Bản. Tuy nhiên trong bối cảnh đó, có những điều kiện thuận lợi cho ASEAN và Nhật Bản thúc đẩy mối quan hệ đối tác mạnh mẽ hơn. Chúng ta có nền tảng chắc chắn trong 45 năm qua, trong khi tầm nhìn chung và lợi ích đan xen sẽ đưa mối quan hệ hợp tác của chúng ta lên một tầm cao mới”.

Trong khuôn khổ Ngày ASEAN- Nhật Bản tại Việt Nam, Hội nghị chuyên đề về “Hợp tác ASEAN-Nhật Bản vì sự Thịnh vượng” tiếp tục diễn ra vào ngày 4/6. Hội nghị quy tụ các diễn giả là những chuyên gia hàng đầu đến từ chính phủ, giới học giả và doanh nghiệp của cả ASEAN và Nhật Bản.

Các chủ đề chính của Hội nghị gồm: Đẩy mạnh quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện ASEAN-Nhật Bản; Hợp tác ASEAN-Nhật Bản về phát triển thành phố thông minh, nông nghiệp chất lượng cao; và Vấn đề già hoá dân số và cơ hội kinh doanh. Tới nay, đã có hơn 400 đại biểu từ các nước ASEAN và Nhật Bản đăng ký tham dự Hội nghị./.