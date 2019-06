Houthi cảnh báo các sân bay của liên minh Arab vẫn trong tầm bắn

Người phát ngôn của lực lượng Houthi Mohamed Abdel Salam hôm nay (12/6), nói rằng chính vì việc liên minh Arab đã đóng cửa sân bay Sanaa và từ chối giải pháp chính trị nên lựa chọn hòa bình bắt buộc người dân Yemen phải tự bảo vệ. Người phát ngôn của lực lượng Houthi cảnh báo sân bay của các quốc gia trong liên minh Arab nằm trong tầm bắn.

Người phát ngôn của lực lượng Houthi Mohamed Abdel Salam. Ảnh AFP

Vụ tấn công của lực lượng Houthi vào sân bay quốc tế Abha của Saudi Arabia sáng 12/6 là một sự leo thang nghiêm trọng. Dư luận khu vực đã lên án hành động này.

Năm 2015, Saudi Arabia dẫn đầu liên minh quân sự các nước Arab can thiệp vào Yemen, ủng hộ Chính phủ của Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi chống lại lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn. Xung đột trong suốt 5 năm qua đã khiến Yemen trở thành quốc gia khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới, với khoảng 7 triệu người chịu tác động của nạn đói và hơn 20.000 người tử vong do dịch tả./.