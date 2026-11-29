Lực lượng Houthi tại Yemen hôm 28/11 tuyên bố đã tiến hành 5 chiến dịch quân sự nhằm vào các mục tiêu tại Saudi Arabia trong vòng 48 giờ trước đó. Theo người phát ngôn quân sự của Houthi Yahya Saree, các mục tiêu bị tấn công gồm sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh, hai cơ sở radar tại khu vực Abha và Khamis Mushait, nhà máy lọc dầu Jazan, nhà máy khí đốt Hawiyah và hai trạm điện Shuqaiq, Jazan. Ông Yahya Saree tuyên bố các cuộc tấn công đã đánh trúng mục tiêu, gây hư hại cho một số cơ sở. Tuy nhiên, những thông tin này chưa được xác minh độc lập.

Houthi gia tăng tấn công nhằm vào Saudi Arabia, căng thẳng khu vực leo thang

Trước đó, Bộ Năng lượng Saudi Arabia cho biết một vật thể bay đã tấn công nhà máy lọc dầu tại khu vực Jazan ngày 26/11, gây hỏa hoạn khiến một người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Đám cháy đã được khống chế, song một số hoạt động tại cơ sở này phải tạm ngừng.

Trước những diễn biến căng thẳng trên, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu ngày 28/11 thông báo đã tiến hành một chiến dịch quân sự nhằm phá hủy những nguồn lực mà liên quân cho là đang hỗ trợ các hoạt động của Houthi, trong đó có các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái. Liên quân công bố video ghi lại các cuộc không kích tại Yemen. Reuters xác minh được địa điểm trong video là một nhà máy điện ở thành phố Mocha, Yemen, nhưng chưa xác định được thời điểm đoạn video được ghi hình cũng như mức độ thiệt hại tại cơ sở này.

Về phía Houthi, lực lượng này cũng cáo buộc các cuộc không kích được cho là do Saudi Arabia tiến hành đã khiến 19 người thiệt mạng và 25 người bị thương tại một số tỉnh của Yemen. Các mục tiêu được truyền thông do Houthi điều hành đề cập gồm nhà máy xử lý nước thải, khu vực nông nghiệp và các khu dân cư tại Hodeidah, Hajjah và Saada. Những số liệu thương vong này hiện chưa được xác minh.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, các đại diện của Saudi Arabia cùng Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar và Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan hôm 27/11 vừa qua đã nhóm họp tại Islamabad, Pakistan, để thảo luận về thỏa thuận phòng thủ chung giữa ba nước. Phát biểu sau cuộc họp, ông Ishaq Dar cho biết:

“Ba bên tái khẳng định sự lên án mạnh mẽ đối với các cuộc tấn công dai dẳng và tàn bạo của lực lượng Houthi nhằm vào thường dân và cơ sở hạ tầng dân sự tại Saudi Arabia, đồng thời tái khẳng định quyết tâm chung tiếp tục và tăng cường nỗ lực hỗ trợ Vương quốc này bảo vệ an ninh, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ theo các điều khoản phòng thủ tập thể của Hiệp định Mecca về Phòng thủ chung. Các bên tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, phát triển công nghệ chung, đào tạo và nâng cao năng lực, nhằm tăng cường khả năng tập thể và sự gắn kết của lực lượng vũ trang để giải quyết các mối quan ngại an ninh chung và đóng góp vào hòa bình và an ninh trong khu vực.

Không chỉ trên bộ, tình hình an ninh hàng hải ngoài khơi Yemen cũng đáng lo ngại. Cơ quan Điều hành Thương mại hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết một nhóm đối tượng có vũ trang đã lên tàu container Marsa Virgo treo cờ Panama tại Vịnh Aden vào sáng 28/11, cách khu vực Balhaf của Yemen khoảng 64 hải lý về phía Tây Nam, và chiếm quyền kiểm soát con tàu. Thủy thủ đoàn đã trú ẩn trong khoang an toàn. Sau đó, nhóm đối tượng rời khỏi tàu, toàn bộ thủy thủ đều an toàn và con tàu tiếp tục hành trình. Các tàu hoạt động trong khu vực được khuyến cáo duy trì cảnh giác và báo cáo những hoạt động đáng ngờ. Một phái bộ hải quân của Liên minh châu Âu cũng thông báo về một vụ cướp biển trong khu vực ngày 28/11, song chưa rõ đây có phải cùng vụ việc với thông tin của Cơ quan Điều hành Thương mại hàng hải Vương quốc Anh hay không.

Việc các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng, hạ tầng dân sự và hoạt động hàng hải liên tiếp xảy ra cho thấy bất ổn đang lan rộng tại Yemen và khu vực Biển Đỏ. Trong khi các bên tăng cường phối hợp an ninh, nguy cơ các vụ việc tiếp tục kéo theo những hành động đáp trả lẫn nhau vẫn là thách thức đối với nỗ lực duy trì ổn định khu vực.