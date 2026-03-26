Houthi sẵn sàng tham chiến cùng Iran, đe dọa kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb

Thứ Năm, 15:01, 26/03/2026
VOV.VN - Truyền thông nhà nước Iran đưa tin lực lượng Houthi ở Yemen đã sẵn sàng tham gia cuộc xung đột chống lại Mỹ và Israel.

Hãng thông tấn Tasnim dẫn một “nguồn tin am hiểu” cho biết Houthi - còn gọi là phong trào Ansarullah tại Yemen - có thể nhanh chóng kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb và coi đây là một nhiệm vụ “dễ dàng”.

houthi san sang tham chien cung iran, de doa kiem soat eo bien bab el-mandeb hinh anh 1
Eo biển Bab el-Mandeb trên bản đồ. Ảnh: CeGit

Trước đó, một nguồn tin quân sự Iran cảnh báo Tehran có thể mở thêm các mặt trận chiến lược, bao gồm khu vực quanh eo biển Bab el-Mandeb, nếu Mỹ và Israel tấn công các đảo của Iran hoặc tìm cách gây sức ép thông qua hoạt động hải quân. Nguồn tin  này khẳng định Iran có cả năng lực lẫn quyết tâm tạo ra mối đe dọa đáng kể tại khu vực này nếu căng thẳng leo thang.

Lực lượng Houthi đã gây gián đoạn giao thông hàng hải nghiêm trọng tại Biển Đỏ kể từ tháng 10/2023, tiến hành hàng loạt cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Israel để đáp trả chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza. Ngoài ra, lực lượng này cũng đã nhắm mục tiêu vào các tàu có liên hệ với Mỹ và Anh, làm ảnh hưởng đến hoạt động thương mại toàn cầu. Các nỗ lực nhằm ngăn chặn lực lượng này cho đến nay vẫn chưa thể chấm dứt các cuộc tấn công.

Hải quân Mỹ và một số nước phương Tây đã phải triển khai lực lượng hộ tống tàu thuyền qua khu vực. Tuy nhiên, nếu Houthi thực sự tìm cách kiểm soát eo biển Bab al-Mandab, các lựa chọn ứng phó của phương Tây có thể bị thu hẹp đáng kể.

Eo biển Bab el-Mandeb là tuyến hàng hải chiến lược, nối Địa Trung Hải với Biển Arab, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối châu Âu với châu Phi và châu Á. Khoảng 12% tổng lượng dầu giao dịch bằng đường biển toàn cầu và một phần đáng kể khí tự nhiên hóa lỏng đi qua eo biển Bab el-Mandeb mỗi năm.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Tin liên quan

Mỹ tạm thời đưa 2 quan chức cấp cao Iran ra khỏi danh sách mục tiêu?
Mỹ tạm thời đưa 2 quan chức cấp cao Iran ra khỏi danh sách mục tiêu?

VOV.VN - Mỹ tạm thời loại một số lãnh đạo cấp cao Iran khỏi danh sách mục tiêu tấn công, trong khi Tổng thống Donald Trump thúc đẩy đàm phán nhằm sớm kết thúc xung đột.

Mỹ tuyên bố tấn công hơn 10.000 mục tiêu ở Iran
Mỹ tuyên bố tấn công hơn 10.000 mục tiêu ở Iran

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) của quân đội Mỹ cho biết, các lực lượng nước này đã tấn công hơn 10.000 mục tiêu trong cuộc xung đột với Iran tính đến thời điểm hiện tại.

Iran điều quân ra đảo Kharg, sẵn sàng đối phó kịch bản bị Mỹ tấn công
Iran điều quân ra đảo Kharg, sẵn sàng đối phó kịch bản bị Mỹ tấn công

VOV.VN - Nhiều nguồn tin dẫn báo cáo tình báo Mỹ tiết lộ, Iran đã triển khai thêm binh lính và vũ khí phòng không đến đảo Kharg. Đây được xem là bước chuẩn bị của Tehran nhằm đối phó với một chiến dịch quân sự tiềm tàng từ phía Mỹ.

