Houthi sẵn sàng tham chiến cùng Iran, đe dọa kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb

Hãng thông tấn Tasnim dẫn một “nguồn tin am hiểu” cho biết Houthi - còn gọi là phong trào Ansarullah tại Yemen - có thể nhanh chóng kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb và coi đây là một nhiệm vụ “dễ dàng”.

Eo biển Bab el-Mandeb trên bản đồ. Ảnh: CeGit

Trước đó, một nguồn tin quân sự Iran cảnh báo Tehran có thể mở thêm các mặt trận chiến lược, bao gồm khu vực quanh eo biển Bab el-Mandeb, nếu Mỹ và Israel tấn công các đảo của Iran hoặc tìm cách gây sức ép thông qua hoạt động hải quân. Nguồn tin này khẳng định Iran có cả năng lực lẫn quyết tâm tạo ra mối đe dọa đáng kể tại khu vực này nếu căng thẳng leo thang.

Lực lượng Houthi đã gây gián đoạn giao thông hàng hải nghiêm trọng tại Biển Đỏ kể từ tháng 10/2023, tiến hành hàng loạt cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Israel để đáp trả chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza. Ngoài ra, lực lượng này cũng đã nhắm mục tiêu vào các tàu có liên hệ với Mỹ và Anh, làm ảnh hưởng đến hoạt động thương mại toàn cầu. Các nỗ lực nhằm ngăn chặn lực lượng này cho đến nay vẫn chưa thể chấm dứt các cuộc tấn công.

Hải quân Mỹ và một số nước phương Tây đã phải triển khai lực lượng hộ tống tàu thuyền qua khu vực. Tuy nhiên, nếu Houthi thực sự tìm cách kiểm soát eo biển Bab al-Mandab, các lựa chọn ứng phó của phương Tây có thể bị thu hẹp đáng kể.

Eo biển Bab el-Mandeb là tuyến hàng hải chiến lược, nối Địa Trung Hải với Biển Arab, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối châu Âu với châu Phi và châu Á. Khoảng 12% tổng lượng dầu giao dịch bằng đường biển toàn cầu và một phần đáng kể khí tự nhiên hóa lỏng đi qua eo biển Bab el-Mandeb mỗi năm.