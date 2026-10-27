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Houthi tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất của Saudi Arabia

Thứ Ba, 22:21, 27/10/2026
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VOV.VN - Tiếp tục chiến dịch tập kích chưa từng có nhằm vào quốc gia láng giềng vùng Vịnh, hôm nay, lực lượng Houthi ở Yemen, phát động thêm nhiều cuộc tấn công mới bằng cả tên lửa đạn đạo và UAV, đánh phá mục tiêu bên trong lãnh thổ Saudi Arabia, trong đó có thủ đô Riyadh và một cơ sở dầu khí trọng yếu.

Liên quân Saudi Arabia - Yemen chiều nay cho biết, hệ thống phòng không của lực lượng này đã bắn hạ tổng cộng 5 tên lửa đạn đạo cùng 4 UAV cảm tử được Houthi phóng đi từ Yemen, hướng về lãnh thổ Saudi Arabia trong sáng và trưa 27/10. Các khu vực bị Houthi nhắm mục tiêu gồm có thủ đô Riyadh, khu vực phía Nam và tỉnh Đông của Saudi Arabia. Tuy nhiên, thương vong và mức độ thiệt hại do các cuộc tấn công gây ra, không được đề cập.    

houthi tan cong nha may loc dau lon nhat cua saudi arabia hinh anh 1
Ảnh minh hoạ (Nguồn: AFP)

Trong khi đó, người phát ngôn quân sự Houthi, ông Yahya Saree tuyên bố tên lửa đạn đạo của lực lượng này đã đánh trúng và gây cháy dữ dội cho nhà máy lọc dầu lớn nhất của Saudi Arabia là Ras Tanura. Cơ sở này đặt tại tỉnh Đông của Saudi Arabia, có công suất lọc khoảng 550.000 thùng mỗi ngày. Nhà máy Ras Tanura từng bị Iran tập kích và phải đóng cửa một phần hồi tháng 3/2026, giai đoạn đầu xung đột Mỹ-Israel-Iran bùng phát.

Tuy nhiên, thông tin do Houthi công bố, chưa được các nguồn độc lập xác nhận. Truyền thông và giới phân tích lo ngại, nếu thông tin do Houthi công bố là chính xác, dầu thô thế giới chắc chắn sẽ đảo chiều tăng giá. Trước đó, do tín hiệu tức cực về hạ nhiệt căng thẳng Mỹ-Iran sau cuộc họp an ninh đặc biệt giữa Iran với 3 nước Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan tại Tehran tối qua, dầu thô thế giới đã giảm tiếp thêm hơn 1%, xuống còn gần 115 USD/thùng sáng nay. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp dầu thô giảm giá, thoát khỏi mốc gần 120 USD/thùng - mức cao nhất kể từ tháng 5/2026.

PV/VOV-Cairo
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