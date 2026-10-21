Houthi tiếp tục tấn công thủ đô Riyadh của Saudi Arabia

Thông báo chính thức của Liên quân Saudi Arabia – Yemen cho biết, trong ngày 20/10, lực lượng phòng không Saudi Arabia đã bắn hạ 1 tên lửa đạn đạo cùng một UAV được Houthi phóng đi từ Yemen, hướng về khu vực thủ đô Riyadh. Tuy nhiên, thông tin liên quan khác như thương vong và thiệt hại do các cuộc tấn công gây ra, không được đề cập. Nhóm vũ trang Yemen cũng chưa đưa ra tuyên bố liên quan.

Houthi phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào Saudi Arabia. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, truyền thông khu vực chiều qua dẫn lời cư dân thành phố Riyadh cho biết một số tiếng nổ lớn đã được nghe thấy phát ra từ bên trong thành phố. Tuy nhiên, bản chất các vụ nổ chưa được xác định.

Thời gian qua, lực lượng Houthi đã mở chiến dịch tập kích dữ dội chưa từng có vào các sân bay và hạ tầng năng lượng tại Saudi Arabia. Trong đó, cuộc tấn công vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh hôm 10/10, khiến 13 người chết, hơn 300 người bị thương. Hàng trăm chuyến bay bị hủy và cảng hàng không lớn nhất quốc gia vùng Vịnh, phải đóng cửa trong nhiều ngày. Nhiều nước phương Tây, trong đó có Mỹ, Anh và Đức, đã ban cảnh báo an ninh khẩn cấp, khuyến cáo công dân thận trọng khi di chuyến đến Saudi Arabia, đặc biệt là khu vực sân bay quốc tế King Khalid.