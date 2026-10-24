Houthi tiếp tục tấn công vào Saudi Arabia

Theo cáo buộc của Liên quân Saudi Arabia - Yemen, hệ thống phòng không của lực lượng này đã bắn hạ một quả tên lửa đạn đạo được Houthi phóng đi từ Yemen, nhắm vào khu vực thủ đô Riyadh của Saudi Arabia. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác về vụ tấn công không được đề cập.

Saudi Arabia cáo buộc Houthi phóng tên lửa đạn đạo vào thủ đô Riyadh. Ảnh minh họa: Reuters

Trong khi đó, một số nguồn tin từ Riyadh cho biết đã nghe thấy ít nhất 2 tiếng nổ lớn phát ra từ bên trong thành phố hồi sáng nay. Nguyên nhân gây nổ chưa được xác định là do tên lửa của Houthi, hay hoạt động đánh chặn của hệ thống phòng không Saudi Arabia, gây ra. Nhóm vũ trang Yemen cũng chưa đưa ra bình luận liên quan.

Thời gian qua, lực lượng Houthi đã phát động chiến dịch tập kích dữ dội chưa từng có vào Saudi Arabia, gây thương vong nghiêm trọng về người. Trong đó, chỉ riêng cuộc tấn công vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh hôm 10/10 đã khiến 13 người chết, trong đó có 10 người nước ngoài, hơn 300 người bị thương. Nhiều hãng hàng không quốc tế đã quyết định dừng bay đến Riyadh, trong khi nhiều nước phương Tây ban cảnh báo an ninh khẩn cấp, khuyến cáo công dân thận trọng khi di chuyển đến quốc gia vùng Vịnh.