Houthi tuyên bố sẵn sàng tham chiến, Pakistan xác nhận hỗ trợ đàm phán Mỹ - Iran

Thứ Năm, 23:21, 26/03/2026
VOV.VN - Lực lượng Houthi tại Yemen hôm nay tuyên bố sẵn sàng sát cánh cùng Iran tham gia cuộc chiến chống lại Mỹ và Israel, động thái có thể khiến xung đột mở rộng và gây áp lực căng thẳng hơn lên thị trường năng lượng toàn cầu.

Tuyên bố sẵn sàng tham chiến được một quan chức cấp cao lực lượng Houthi đưa ra với hãng tin Reuters. Quan chức Houthi khẳng định lực lượng này đã chuẩn bị đầy đủ về mặt quân sự cho mọi kịch bản xung đột và đang giám sát chặt chẽ tình hình. Trong trường hợp Iran không thể tiếp tục “đánh bại kẻ thù” như hiện tại, Houthi có thể tham chiến.

Tuyên bố sẵn sàng tham chiến của Houthi, được đưa ra chưa đầy một ngày sau khi Iran cảnh báo có thể mở thêm mặt trận mới tại khu vực eo biển Bab el-Mabdab nối giữa biển Đỏ và vịnh Aden, nếu Mỹ tấn công các đảo của Iran trên vịnh Ba Tư. Khu vực này thuộc phạm vi hoạt động hiệu quả của tên lửa và các thiết bị không người lái của Houthi.

Trong giai đoạn xung đột bùng phát tại dải Gaza từ cuối năm 2023 đến cuối năm 2025, nhóm vũ trang lớn nhất Yemen đã tiến hành nhiều chiến dịch tấn công các tàu thương mại trên các vùng biển khu vực, đặc biệt là tại biển Đỏ, eo Bab el-Mabdab và vịnh Aden, gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hàng hải qua biển Đỏ và kênh đào Suez. 

houthi tuyen bo san sang tham chien, pakistan xac nhan ho tro dam phan my - iran hinh anh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Liên quan vấn đề đàm phán kết thúc xung đột, giới chức Pakistan hôm nay xác nhận đang làm trung gian cho các cuộc đối thoại gián tiếp giữa Mỹ và Iran. Viết trên mạng xã hội X, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Ishaq Dar cho biết, các cuộc trao đổi gián tiếp Mỹ - Iran đang được tiến hành với sự trợ giúp của Pakistan. Tham gia nỗ lực còn có Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Dar cũng khẳng định Pakistan đã trao cho Iran đề xuất ngừng bắn 15 điểm của Mỹ và Tehran hiện đang xem xét đề xuất này.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Tổng thư ký Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) Jasem Mohamed Al-Budaiwi hôm nay tuyên bố, các nước Vùng Vịnh cần được tham gia mọi cuộc đối thoại hay thỏa thuận về giải quyết xung đột. Trong một phát biểu trên truyền hình, Tổng thư ký GCC đồng thời khẳng định các nước Vùng Vịnh luôn ưu tiên giải pháp ngoại giao, nhưng có quyền tự vệ trước hành vi gây hấn của Iran.

Bá Thi/VOV-Cairo
Ngoại trưởng Pakistan: Mỹ và Iran vẫn duy trì đàm phán gián tiếp

Quan chức Pakistan tiết lộ Iran đã nhận đề xuất ngừng bắn 15 điểm từ Mỹ

Pakistan nổi lên là trung gian hòa giải tiềm năng cho Mỹ và Iran

