Động thái này giúp tháo gỡ vướng mắc về thủ tục khiến tiến trình đàm phán bị đình trệ từ tháng 10, dù hai nhóm đàm phán vẫn chưa chính thức được mở. Các nhóm còn lại bao gồm Chương trình nghị sự xanh và kết nối bền vững (Nhóm 4), Tài nguyên, nông nghiệp và chính sách gắn kết (Nhóm 5).

Hungary gỡ bỏ rào cản đàm phán gia nhập EU của Ukraine và Moldova. (Ảnh minh họa)

Trước đó, vào tháng 10, Hungary đã ngăn cản các bước tiếp theo của tiến trình đàm phán mà không đưa ra giải thích chính thức. Việc trì hoãn được cho là xuất phát từ những tính toán chính trị trong nước, đặc biệt trong bối cảnh chính phủ mới của Hungary muốn tránh thay đổi quá đột ngột lập trường về việc Ukraine gia nhập EU so với chính phủ tiền nhiệm do ông Viktor Orbán lãnh đạo.

Ngày 13/10, EU chính thức mở thêm hai nhóm đàm phán về thị trường nội địa và năng lực cạnh tranh, sau khi Ukraine thông qua đạo luật nhằm giải quyết những quan ngại của Hungary liên quan đến việc giảng dạy bằng ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số.

Sau khi cả sáu nhóm đàm phán được mở, trọng tâm của tiến trình gia nhập EU sẽ chuyển sang việc đáp ứng các tiêu chuẩn về pháp quyền và chống tham nhũng. Đây là những điều kiện Ukraine và Moldova phải đáp ứng trước khi có thể hoàn tất bất kỳ nhóm đàm phán nào. Hiện tại, Moldova đã đạt được tiến triển đáng kể trong việc đáp ứng các yêu cầu này, trong khi Ukraine vẫn đang thúc đẩy những cải cách cần thiết.

Tuy nhiên, việc Budapest thay đổi lập trường không đồng nghĩa với việc tiến trình đàm phán có thể được nối lại ngay lập tức. Đại sứ các nước thành viên EU và các bộ trưởng liên quan vẫn phải thống nhất lập trường đàm phán chung trước khi có thể chính thức mở các nhóm đàm phán tại hội nghị liên chính phủ. Dự kiến, cả sáu nhóm đàm phán sẽ được mở trong tháng 12.

Mới đây, Ủy viên châu Âu phụ trách mở rộng EU Marta Kos và Bộ trưởng Ngoại giao Litva Kęstutis Budrys cũng bày tỏ hy vọng Ukraine có thể hoàn thành những cải cách cần thiết trước tháng 6/2027, thời điểm Litva kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU.