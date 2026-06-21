Hungary phản đối EU đẩy nhanh kết nạp Ukraine, kêu gọi công bằng với Tây Balkan

Thủ tướng Hungary chia sẻ, vấn đề đẩy nhanh tiến trình Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU) đang bị chia rẽ trong khối. Nước này ủng hộ một quy trình dựa trên năng lực thực tế của các quốc gia và EU không thể bỏ qua các nước Tây Balkan. Bởi lẽ, các quốc gia này đã tiến hành các hoạt động đàm phán trong nhiều năm trong một quy trình mở rộng của EU. Ông cũng hoan nghênh việc đạt được thỏa thuận với Ukraine về quyền của cộng đồng thiểu số người Hungary, điều này đã tạo điều kiện mở ra vòng đàm phán gia nhập EU đầu tiên đối với Ukraine.

Chính phủ Hungary nằm trong số các quốc gia thành viên thể hiện mong muốn tiến hành một quy trình chặt chẽ hơn với Ukraine, đòi hỏi cần phải có sự nhất trí của các quốc gia thành viên. Tuy nhiên, Thủ tướng Hungary cho rằng, việc tìm kiếm một sự thỏa hiệp giữa 27 quốc gia thành viên là việc khá khó khăn và đòi hỏi tiến hành một cách thận trọng, phù hợp.

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Bất chấp sự phản đối từ nhiều thành viên EU, Ukraine đã nhiều lần yêu cầu một quy trình nhanh hơn để được gia nhập khối, chậm nhất là năm 2027. Mặc dù các kết luận cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh vừa qua vẫn ủng hộ việc Ukraine gia nhập, tuy nhiên, các văn bản này không còn thúc đẩy Brussels tiến nhanh tới các giai đoạn tiếp theo của tiến trình này. Trước đó, Thủ tướng Hungary cho biết, việc Ukraine gia nhập EU có thể mất từ ​​10-15 năm và duy trì lập trường từ chối gửi vũ khí cho Kiev.

Trong một diễn biến đáng chú, các nhà lãnh đạo các nước Trung – Đông Âu cũng thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ việc hỗ trợ quốc gia Tây Balkan trên con đường gia nhập EU. Bộ trưởng Ngoại giao Séc cho rằng, khu vực Balkan là một phần không thể thiếu trong chính sách đối ngoại của Séc cũng như EU, nước này đang tìm kiếm các lợi ích chung với các đối tác từ khu vực Trung Âu, không chỉ cho các quốc gia mà còn ở cấp độ Liên minh châu Âu (EU).