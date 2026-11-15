Hungary thu giữ hơn 16 triệu euro tiền mặt trong đại án tham nhũng

Phát hiện hơn 16 triệu euro được chôn giấu trong đại án tham nhũng của cựu Bộ trưởng Hungary

Tại hiện trường, điều tra viên phát hiện nhiều khoản tiền địa phương lớn được chôn giấu dưới đất ở trong rừng, các công trình nông nghiệp, nhà ở và trong một két sắt giấu kín, với tổng giá trị thu được ước tính hơn 16 triệu euro.

Toàn bộ số tang vật đã được nộp vào Kho bạc Nhà nước Hungary. Theo Bộ trưởng Tài chính András Kármán, 12 nhân viên kho bạc cùng 5 máy đếm tiền đã mất 8 giờ để kiểm đếm hết số tang vật khổng lồ này. Cùng ngày, Thủ tướng Péter Magyar tuyên bố vụ thu giữ hơn 16 triệu euro này đánh dấu mốc kết thúc cho mạng lưới lợi ích thuộc liên minh đối lập trước đây.

Ảnh minh họa.

Trước đó, vụ án được Văn phòng Thu hồi và Bảo vệ Tài sản Quốc gia (NVVH) tiếp quản vào ngày 28/9, ngay sau khi Quốc hội tước quyền miễn trừ của cựu bộ trưởng Seszták. Dù Đảng Nhân dân Dân chủ Cơ đốc giáo lên tiếng phản đối việc điều tra viên theo dõi một nghị sĩ, Viện Kiểm sát khẳng định biện pháp giám sát bí mật đối với bị can là hoàn toàn đúng quy định pháp luật.

Theo cáo buộc từ Văn phòng Viện Kiểm sát Trung ương, giai đoạn 2015-2018, cựu Bộ trưởng Seszták cùng Giám đốc điều hành Công ty Quản lý Tài sản Quốc gia bị tình nghi nhận hơn 30 triệu euro, tiền hối lộ qua trung gian từ các đối tác vận tải của công ty nhà nước Volánbusz.

Ông cũng bị cáo buộc nhận hơn 2,7 triệu euro tiền lót tay từ một tập đoàn xây dựng để đổi lấy các dự án trọng điểm, cùng gần 750 nghìn euro từ các gói thầu của Trung tâm Thể thao Quốc gia.

Hiện cựu Bộ trưởng Seszták đang đối mặt với nhiều tội danh nhận hối lộ có tổ chức và lạm dụng chức vụ.