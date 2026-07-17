Hy Lạp chặn gói trừng phạt thứ 21 của EU nhằm vào Nga

Theo báo cáo của tờ Financial Times, Đại sứ Hy Lạp tại EU cho biết, lý do chính khiến Athens phản đối gói trừng phạt thứ 21 của EU là bởi lệnh cấm vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga sang các nước thứ ba có thể ảnh hưởng tiêu cực đến ngành vận tải biển, trong đó có công ty vận tải LNG hàng đầu của Hy Lạp Dynagas, thuộc sở hữu của tỷ phú George Prokopiou.

Đường ống dẫn khí đốt. Ảnh: TASS.

Theo cổng thông tin hàng hải Equasis, Dynagas vận hành một đội tàu gồm 27 tàu chở khí đốt, trong đó có khoảng một phần ba là tàu chở dầu chuyên dụng được thiết kế để hoạt động trong điều kiện vùng Bắc cực, gần nhà máy khí hóa lỏng Yamal. Những con tàu này được chế tạo để chịu được môi trường khắc nghiệt, với giá ước tính khoảng 300 triệu USD mỗi chiếc. Nếu gói trừng phạt thứ 21 được thông qua với các điều khoản hiện tại, Dynagas sẽ không thể sử dụng các tàu này ở khu vực địa lý khác và buộc phải bán cho các công ty không thuộc phương Tây.

Sự phản đối của Hy Lạp đã khiến gói trừng phạt thứ 21 của EU bị trì hoãn. Gói biện pháp này đòi hỏi sự nhất trí của cả 27 quốc gia thành viên và bao gồm nhiều hạn chế đối với ngân hàng, mạng lưới tiền điện tử cùng các thực thể thuộc tổ hợp công nghiệp-quân sự của Nga. Ngoài lệnh cấm vận chuyển LNG, gói trừng phạt còn đề xuất cơ chế hạ thấp mức trần giá dầu thô Nga, cấm các công ty châu Âu mua và vận chuyển dầu nếu giá vượt quá ngưỡng quy định.

Để tránh tình trạng mức trần giá dầu tự động tăng mạnh do giá dầu toàn cầu leo thang liên quan đến cuộc xung đột ở Trung Đông, các nước thành viên EU đã nhất trí duy trì thêm một tuần mức trần giá đối với dầu mỏ Nga nhằm có thêm thời gian đạt được thỏa thuận rộng hơn về gói trừng phạt mới nhằm vào Nga.

Bà Kaja Kallas, Đại diện cấp cao của EU về Chính sách đối ngoại và an ninh cho biết, các quốc gia thành viên có nhiều lý do riêng để phản đối gói trừng phạt thứ 21, đồng thời nhấn mạnh, khối này đặt mục tiêu đạt được thỏa thuận cuối cùng về gói trừng phạt mới trước ngày 23/7.