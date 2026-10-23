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Hy Lạp thông qua luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội

Thứ Sáu, 15:35, 23/10/2026
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VOV.VN - Quốc hội Hy Lạp ngày 23/10 thông qua dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng các nền tảng mạng xã hội, trong bối cảnh những lo ngại ngày càng gia tăng về tác động tiêu cực của mạng xã hội đối với sức khỏe và sự an toàn của trẻ vị thành niên. Lệnh cấm sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

 

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cho biết các nền tảng mạng xã hội có khoảng 2 tháng rưỡi để xây dựng cơ chế xác minh độ tuổi người dùng, đồng thời bảo đảm quyền riêng tư. Hy Lạp hiện là 1 trong 7 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đang phối hợp với Ủy ban châu Âu tìm kiếm giải pháp xác minh độ tuổi phù hợp.

hy lap thong qua luat cam tre em duoi 15 tuoi su dung mang xa hoi hinh anh 1
Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis (Ảnh: Reuters)

Chính phủ Hy Lạp nhấn mạnh biện pháp này nhằm hỗ trợ các bậc phụ huynh hạn chế tình trạng trẻ em sử dụng mạng xã hội quá mức, ảnh hưởng đến giấc ngủ, khả năng tập trung và thời gian giao tiếp trực tiếp với bạn bè.

Trước Hy Lạp, Australia là quốc gia đầu tiên thông qua luật hạn chế trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội vào năm 2025. Trong khi đó, một đạo luật tương tự tại Pháp đã bị Hội đồng Hiến pháp nước này bác bỏ hồi tháng 8 vừa qua.

Hoàng Nguyễn/VOV1
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