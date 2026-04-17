IAEA điều tra sự cố mất điện bên ngoài tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế thông báo, nhóm chuyên gia của cơ quan này đang tiến hành kiểm tra và thu thập thông tin liên quan đến sự cố mất điện nguồn bên ngoài tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, xảy ra trong ngày 16/4.

Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi cho biết trên mạng xã hội X rằng, đội ngũ giám sát của cơ quan này đang có mặt tại hiện trường và theo dõi sát diễn biến tình hình.

Theo IAEA, đây là lần thứ hai trong vòng một tuần nhà máy bị mất kết nối với nguồn điện bên ngoài. Sự cố sau đó đã được khắc phục và hệ thống được khôi phục sau khoảng 40 phút.

Zaporizhzhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu với 6 lò phản ứng VVER-1000. Nhà máy đã ngừng phát điện từ ngày 11/9/2022, toàn bộ các lò phản ứng hiện đang trong trạng thái dừng lạnh nhằm đảm bảo an toàn vận hành.