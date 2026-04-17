  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
IAEA điều tra sự cố mất điện bên ngoài tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Thứ Sáu, 05:51, 17/04/2026
VOV.VN - Ngày 16/4, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết đang làm rõ nguyên nhân sự cố mất nguồn điện bên ngoài tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine, vụ việc đã xảy ra ngày 16/4 và được khôi phục sau khoảng 40 phút.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế thông báo, nhóm chuyên gia của cơ quan này đang tiến hành kiểm tra và thu thập thông tin liên quan đến sự cố mất điện nguồn bên ngoài tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, xảy ra trong ngày 16/4.

Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi cho biết trên mạng xã hội X rằng, đội ngũ giám sát của cơ quan này đang có mặt tại hiện trường và theo dõi sát diễn biến tình hình.

iaea dieu tra su co mat dien ben ngoai tai nha may dien hat nhan zaporizhzhia hinh anh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Theo IAEA, đây là lần thứ hai trong vòng một tuần nhà máy bị mất kết nối với nguồn điện bên ngoài. Sự cố sau đó đã được khắc phục và hệ thống được khôi phục sau khoảng 40 phút.

Zaporizhzhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu với 6 lò phản ứng VVER-1000. Nhà máy đã ngừng phát điện từ ngày 11/9/2022, toàn bộ các lò phản ứng hiện đang trong trạng thái dừng lạnh nhằm đảm bảo an toàn vận hành.

Thu Hà/VOV-Moscow
Tin liên quan

Iran bác thông tin đàm phán với Mỹ đổ vỡ vì vấn đề hạt nhân
Iran bác thông tin đàm phán với Mỹ đổ vỡ vì vấn đề hạt nhân

VOV.VN - Iran bác thông tin từ phía Mỹ cho rằng đàm phán tại Islamabad đổ vỡ do vấn đề hạt nhân, khẳng định Tehran không theo đuổi vũ khí hạt nhân và chỉ phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Iran bác thông tin đàm phán với Mỹ đổ vỡ vì vấn đề hạt nhân

Iran bác thông tin đàm phán với Mỹ đổ vỡ vì vấn đề hạt nhân

VOV.VN - Iran bác thông tin từ phía Mỹ cho rằng đàm phán tại Islamabad đổ vỡ do vấn đề hạt nhân, khẳng định Tehran không theo đuổi vũ khí hạt nhân và chỉ phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Mỹ tiết lộ đàm phán về vấn đề hạt nhân Iran đạt “một vài tiến triển"
Mỹ tiết lộ đàm phán về vấn đề hạt nhân Iran đạt “một vài tiến triển"

VOV.VN - Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Fox News, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết các cuộc đàm phán với Iran về vấn đề hạt nhân đã đạt được “một số tiến triển”.

Mỹ tiết lộ đàm phán về vấn đề hạt nhân Iran đạt “một vài tiến triển"

Mỹ tiết lộ đàm phán về vấn đề hạt nhân Iran đạt “một vài tiến triển"

VOV.VN - Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Fox News, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết các cuộc đàm phán với Iran về vấn đề hạt nhân đã đạt được “một số tiến triển”.

Việt Nam đóng góp tích cực tại hội thảo về Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân
Việt Nam đóng góp tích cực tại hội thảo về Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Tại thủ đô Vienna (Áo) vừa diễn ra Hội thảo quốc tế về Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) với sự tham dự của đông đảo đại diện các nước trong đó có Việt Nam, các tổ chức quốc tế và giới chuyên gia.

Việt Nam đóng góp tích cực tại hội thảo về Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân

Việt Nam đóng góp tích cực tại hội thảo về Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Tại thủ đô Vienna (Áo) vừa diễn ra Hội thảo quốc tế về Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) với sự tham dự của đông đảo đại diện các nước trong đó có Việt Nam, các tổ chức quốc tế và giới chuyên gia.

